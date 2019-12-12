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Филиал Русского музея в Малаге вошел в двадцатку лучших музеев Испании

Директор Владимир Гусев отметил, что музею в Малаге исполнится 5 лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Филиал Русского музея в испанской Малаге вошел в двадцадку лучших музеев по внутреннему испанскому рейтингу. Об этом сообщил журналистам в четверг после заседания попечительского совета музея в Москве его директор Владимир Гусев.

"В Малаге, Испания, будет пять лет нашему филиалу. Он очень успешно работает, вошел в двадцадку лучших по внутреннему испанскому рейтингу", - сказал Гусев.

25 марта 2015 года в испанском городе Малага (Андалусия) открылся первый в Европе филиал Русского музея. Он расположен в здании Табакалеры (бывшей табачной фабрики), общей площадью 2 тыс. 300 кв. м. Все расходы по открытию филиала Русского музея взяла на себя испанская сторона. Наряду с выставочным пространством филиал включает Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал", Детский образовательный центр с творческими мастерскими, кинозалы, сувенирный магазин, кафе. В 2015 году на первой экспозиции "Русское искусство XV-ХХ веков" были представлены произведения Венецианова, Брюллова, Иванова, Левитана, Верещагина, Репина, Кончаловского, Кандинского, Татлина и других мастеров.

В настоящий момент коллекция Русского музея включает в себя более 400 тыс. единиц хранения. Она охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства с X века. Ежегодно в музее организуется до 50 временных экспозиций, экспонаты музея регулярно выставляются в российских городах и за рубежом.

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