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Лариса Долина исполнит "Колыбельную медведицы" в продолжении мультфильма "Умка"

По словам композитора Ивана Урюпина, музыкальное произведение будет представлено в новой аранжировке

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Долина исполнит знаменитую колыбельную в финальной, третьей, части мультфильма о белом медвежонке Умке и его товарище, сообщила в четверг пресс-служба студии "Союзмультфильм".

Ранее киностудия "Союзмультфильм" сообщала, что в декабре 2019 года представит финальную часть трилогии о белом медвежонке по имени Умка. Встреча зрителя с Умкой и его другом произойдет спустя 50 лет после выхода первого мультфильма.

"Одну из самых знаменитых песен в отечественной мультипликации, "Колыбельную медведицы", в новой, третьей, серии мультфильма "Умка" исполнит народная артистка РФ Лариса Долина", - говорится в сообщении.

По словам композитора нового "Умки" Ивана Урюпина, композиция будет представлена в новой аранжировке, однако настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены. "Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ, медведи, мама и ее сын, сравниваются с созвездиями на небе", - цитирует композитора пресс-служба.

"Колыбельная медведицы" была написана композитором Евгением Крылатовым для мультфильма "Умка" 1969 года режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря. Песню исполнила Аида Ведищева.

"Умка" - рассказ о приключениях медвежонка и мальчика. Автором сценария новой серии выступила Мария Богданова, режиссером - Александр Воробьев, Умку в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман. Генеральным спонсором мультфильма выступила компания "Роснефть". Проект поддержало Министерство культуры РФ.

Теги
РоссияДолина, Лариса Александровна
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