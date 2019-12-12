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Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует роман "Мастер и Маргарита"

Когда начнется работа над фильмом, неизвестно

Режиссер "Великого Гэтсби" Баз Лурман займется экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщает Deadline.

Он будет работать над проектом вместе с правообладателями Светланой Мигуновой-Дали и Грейс Ло.

"В течение почти 20 лет я чувствовал невероятную связь с историей "Мастера и Маргариты" и давно хотел получить права на экранизацию этой необыкновенной книги. Я очень рад, что наконец-то получил возможность предложить свою интерпретацию этой новаторской работы", - сказал Лурман.

Экранизацией займется его продюсерская компания Baz & Co. Когда начнется работа над фильмом, неизвестно.

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