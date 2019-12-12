Три мировые музыкальные премьеры прозвучат на фестивале Башмета в Сочи

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. XIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет с 12 по 23 февраля 2020 года. В его программе - три мировых премьеры, сообщила в четверг пресс-служба организатора фестиваля - Русского концертного агентства.

"Три мировые премьеры вошли в программу гала-концерта закрытия: слушателям представят сочинения Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет", - рассказали в пресс-службе. Солистами выступят южнокорейский пианист Санвоок Ким и немецкий гитарист Нико Коук.

От Южной Кореи до Гамбии

Откроет фестиваль, по традиции, спектакль Виктора Крамера "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета 12 февраля в Зимнем театре. В гала-концерте открытия на следующий день на сцену с Башметом выйдут камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр и солисты - сопрано Ольга Кульчинская, скрипачка Клара Джуми Кан из Южной Кореи, итальянский флейтист Массимо Мерчелли и другие.

"Для меня фестиваль - это особый мир, где каждый концерт должен быть не похож на другой, где мы должны публику и радовать, и открывать что-то новое", - говорит Башмет, слова которого привели в пресс-службе. Так, ежегодный этнический концерт фестиваля 14 февраля будет представлен выступлением исполнительницы Соны Йобартех из Гамбии, играющей на инструменте под названием кора. На джазовом концерте 20 февраля выступит пятикратный номинант премии Grammy, американский пианист Кристиан Сэндс со своим трио, а балетный вечер 16 февраля будет представлен спектаклем Артура Пита The Mother по мотивам сказки "История одной матери" Ханса Кристиана Андерсена в исполнении примы-балерины Лондонского Королевского балета Натальи Осиповой и Джонатана Годдара.

Впервые в истории Зимнего фестиваля искусств в Сочи пройдет гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир". 19 февраля на сцену выйдут сопрано Номбуэло Йенди (Южная Африка), меццо-сопрано Виктория Каркачева (Россия), тенор Алек Карлсон (США), баритон Деннис Хмеленский (Германия), басс-баритон Герман Алькантара (Аргентина). Новым для смотра жанром станет барокко: 21 февраля силами итальянского коллектива La Magnifica Comunitа под управлением скрипача и дирижера Энрико Казацца, а также солистки Раффаэллы Миланези слушатели совершат музыкальное путешествие по следам Марко Поло: из Италии в Турцию, Персию, Индию и Китай эпохи Барокко.

Также в афише фестиваля - спектакль "Ван Гог. Письма к брату" с Евгением Мироновым (15 февраля) и хоровая опера "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" (17 февраля) в авторском прочтении Михаила Дурненкова, Александра Чайковского, Георгия Исаакяна и Юрия Башмета, которая прозвучит в Сочи впервые. 22 февраля в рамках Детского дня покажут спектакль Российского академического молодежного театра "Я хочу в школу", пройдут мастер-классы как для детей, так и для педагогов общеобразовательных школ города Сочи.

Основную программу фестиваля дополнят музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и многое другое. Помимо Зимнего театра, площадкой смотра станет Зал камерной и органной музыки, где пройдут Турнир Поэтов, "Бетховен-марафон", "Танцы с контрабасом" и Международный конкурс молодых композиторов.