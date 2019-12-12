Эксперт: передвижные выставки знакомят жителей Пятигорска с раритетами федеральных музеев

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Участие государственного музея-заповедника русского поэта и писателя Михаила Лермонтова в Пятигорске в выставочной передвижной работе в рамках реализации национального проекта "Культура" дает возможность местным жителям прикоснуться к шедеврам и раритетам, хранящимся в федеральных музеях, считает директор музея-заповедника Ирина Сафарова.

"У нашего рядового жителя Пятигорска нет возможности посетить федеральный музей. Но такая возможность может быть ему предоставлена опосредовано. Мы с нашими коллегами договариваемся и привозим какую-то выставку интересную, яркую. Благодаря таким выставкам сегодня у нашего посетителя есть возможность прикоснуться к шедеврам и раритетам, которые хранятся в федеральных музеях", - сказала Сафарова в четверг ТАСС.

Она добавила, что этот проект имеет большое значение. "Сегодня нацпроект "Культура" предполагает обмен выставками, выставочными проектами, и мы в этом направлении тоже работаем. Это серьезное направление в рамках нацпроекта, тенденция связана с тем, что выставочная передвижная работа имеет большое значение. Это некий взаимообмен между музеями всей нашей страны, нашего края", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, в частности, в пятигорском музее Лермонтова экспонировалась выставка "Недаром помнит вся Россия", которую привозил музей-заповедник "Бородинское поле". В 2020 году в музее продемонстрируют выставку о жизни и творчестве великого русского поэта и дипломата Александра Грибоедова из музея-заповедника Хмелита. "На будущий год мы будем отмечать 225 лет со дня рождения Грибоедова, у нас запланирована выставка, которую привезет нам федеральный музей Хмелита из Смоленской области, он посвящен творчеству Грибоедова. Мы будем знакомить нашего местного зрителя и гостей курорта с уникальными экспонатами, связанными с жизнью и творчеством писателя", - сказала Сафарова.

Сафарова рассказала, что выставка из Пятигорского музея-заповедника под названием "Погиб поэт", посвященная дуэли и смерти Лермонтова, недавно экспонировалась в государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля. "Это считается главный федеральный литературный музей, это очень престижно, что мы там экспонируем наши предметы. Выставка вызвала большой интерес, потому что тема Лермонтова и Кавказа всегда очень выигрышна, было много посетителей, мы прекрасно эту выставку отработали. И таких проектов будет много", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры с подмосковным музеем-заповедником "Абрамцево". "Это федеральный музей, есть у нас определенные планы. Я думаю, что мы достигнем договоренностей и такую выставку тоже им предложим", - добавила Сафарова.

О музее

Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова основан в 1912 году в доме, где Лермонтов провел два последних месяца своей жизни и написал стихотворения "Морская царевна", "Листок", "Выхожу один я на дорогу". Туда после дуэли было доставлено тело убитого поэта, оттуда его хоронили. Дом никогда не разрушался, и интерьер восстановлен по описаниям современников поэта.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.