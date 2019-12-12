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В Москве установят бюст турецкому поэту Юнусу Эмре

Монумент планируют возвести в рамках проводимого перекрестного Года культуры и туризма России и Турции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бюст Юнусу Эмре, который считается основоположником турецкого стихосложения, планируется установить в столичном парке искусств "Музеон". Решение об установке монумента в четверг приняла комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Ю.Эмре - поэт, мыслитель, живший с 1240 по 1322 годы. Внес огромный вклад в турецкую литературу, его стихи переведены на многие языки.

"Предлагается поддержать предложение о возведении памятника турецкому поэту Юнусу Эмре, обращение от департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, посольства Турецкой Республики в Москве. Предлагается разместить его в парке искусств "Музеон" за средства Турецкой Республики и бюджета Москвы. Москомархитектура и совет депутатов районы Якиманки не возражает, Мосгорнаследие и департамент культуры проект поддерживает <...> Решение поддержать это предложение принято", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

По информации департамента культурного наследия, монумент планируется возвести в рамках проводимого в 2019 году перекрестного Года культуры и туризма России и Турции.

Воскресенский также сообщил, что в ответ на инициативу турецкой стороны в Анкаре будет устанавлен монумент первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

"Одновременно в Анкаре устанавливается памятник Ю. Гагарину", - добавил он.

"Турецкая сторона проинформировала, что проведет закрытый творческий конкурс на лучший проект монумента для Москвы, профинансирует работы по художественно-архитектурному и рабочему проектированию, а также изготовит скульптурную часть в долговечных материалах и осуществит ее транспортировку из Анкары в Москву. Изготовление постамента и благоустройство территории около монумента по взаимной договоренности планируется осуществить за счет бюджета Москвы. В настоящее время турецкой стороной определяются объемы финансирования проекта, которые будут доведены до правительства Москвы по дипломатическим каналам", - говорится в обращении Мосгорнаследия к комиссии при Мосгордуме.

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