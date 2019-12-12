Готье покажет на шоу в России модели из коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Французский кутюрье Жан-Поль Готье представит на шоу в Санкт-Петербурге и в Москве наряды из его знаменитой коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года, модельер лично откроет гастроли своего эпатажного сценического проекта Fashion Freak Show в России в январе-феврале 2020 года, сообщили в четверг в пресс-офисе компании Euroshow Promoter.

"Я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма, ее потом многие копировали, был 1986 год, мы изучали книги о конструктивистах. До этого я только несколько плакатов видел, но мне так понравилась цветовая гамма, что я сказал - вот оно! Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле, и вот я подумал - почему бы в мой показ шоу в России не включить эти модели?"- приводят в компании слова Готье.

Мировая премьера шоу, представляющего собой смесь модного показа, танцевального ревю и одновременно исповедь модельера, состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре "Фоли-Бержер" и стала громким событием для мировой моды. В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - лучшие образцы его коллекций разных лет.

"В своей истории, рассказанной языком костюма и танца, под музыку от диско до панка, с участием танцовщиков и циркачей Жан-Поль Готье нашел место и завораживающим его явлениям современности. Например, пластической хирургии, социальным сетям и так далее. Жан-Поль Готье приглашает публику прожить вместе с ним его жизнь - грандиозный экстравагантный праздник <…>. И увидеть за один вечер все знаковые модели великого кутюрье, как если бы вы посетили сразу множество модных показов", - отметили в компании, которая выступает организатором гастролей.

Гастроли в Санкт-Петербурге пройдут с 31 января по 2 февраля в Большом концертном зале "Октябрьский", в Москве - с 6 по 24 февраля в Московском Дворце молодежи. В команде создателей Fashion Freak Show, наряду с Готье, - режиссер и со-директор Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс, многократный лауреат премии Грэмми.

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, Готье основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.