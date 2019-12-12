{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Готье покажет на шоу в России модели из коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года

Модельер лично откроет гастроли своего сценического проекта Fashion Freak Show в январе-феврале 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Французский кутюрье Жан-Поль Готье представит на шоу в Санкт-Петербурге и в Москве наряды из его знаменитой коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года, модельер лично откроет гастроли своего эпатажного сценического проекта Fashion Freak Show в России в январе-феврале 2020 года, сообщили в четверг в пресс-офисе компании Euroshow Promoter.

"Я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма, ее потом многие копировали, был 1986 год, мы изучали книги о конструктивистах. До этого я только несколько плакатов видел, но мне так понравилась цветовая гамма, что я сказал - вот оно! Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле, и вот я подумал - почему бы в мой показ шоу в России не включить эти модели?"- приводят в компании слова Готье.

Мировая премьера шоу, представляющего собой смесь модного показа, танцевального ревю и одновременно исповедь модельера, состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре "Фоли-Бержер" и стала громким событием для мировой моды. В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - лучшие образцы его коллекций разных лет.

"В своей истории, рассказанной языком костюма и танца, под музыку от диско до панка, с участием танцовщиков и циркачей Жан-Поль Готье нашел место и завораживающим его явлениям современности. Например, пластической хирургии, социальным сетям и так далее. Жан-Поль Готье приглашает публику прожить вместе с ним его жизнь - грандиозный экстравагантный праздник <…>. И увидеть за один вечер все знаковые модели великого кутюрье, как если бы вы посетили сразу множество модных показов", - отметили в компании, которая выступает организатором гастролей.

Гастроли в Санкт-Петербурге пройдут с 31 января по 2 февраля в Большом концертном зале "Октябрьский", в Москве - с 6 по 24 февраля в Московском Дворце молодежи. В команде создателей Fashion Freak Show, наряду с Готье, - режиссер и со-директор Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс, многократный лауреат премии Грэмми.

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, Готье основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве установят бюст турецкому поэту Юнусу Эмре
Монумент планируют возвести в рамках проводимого перекрестного Года культуры и туризма России и Турции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС