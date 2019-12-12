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"Маленькие зомби" и "комедия с гипнозом". В Петербурге стартовал фестиваль японского кино

Мероприятие будет проходить с 12 по 23 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Фестиваль японского кино в Санкт-Петербурге познакомит зрителей с полутора десятками лент в разных жанрах. Фильмом открытия стал детектив с известным актером Такуя Кимура "Отель "Маскарад", представленный в четверг в киноцентре "Родина", сообщили ТАСС в генеральном консульстве Японии.

"С 12 по 23 декабря пройдет 53-й фестиваль японского кино, организованный генеральным консульством Японии, Японским фондом, киноцентром "Родина" и арт-объединением CoolConnections. В программе фестиваля - 15 лент, большинство из которых вышли на экраны в 2019 году", - рассказали в генконсульстве.

Организаторы отметили, что в афише фестиваля фильмы для всей семьи соседствуют с более экстремальными жанровыми образцами. В нее вошли сказочное аниме "Дети моря", волшебная комедия с гипнозом и песнями - "Потанцуй со мной", манга-детектив "Судьба" о преступлениях в старой столице Японии, документальный фильм "Фудзико: пианистка тишины и одиночества" - о судьбе исполнительницы Фудзико Хемминг, слава к которой пришла в 60-летнем возрасте.

Также публика сможет увидеть драму "Пришедший с моря", которая считается визитной карточкой Кодзи Фукады, призера каннского "Особого взгляда" и другие картины. Самым оригинальным фильмом фестиваля в программе стал "Мы - маленькие зомби" о приключениях неунывающих сирот - "в ярких красках и на бешеной скорости видеоигры".

В рамках фестиваля все ленты демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы проходят при официальной поддержке посольства Японии в Москве.

Теги
ЯпонияРоссияСанкт-Петербург
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