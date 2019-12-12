В Оренбурге выберут лучшего композитора международного конкурса гран-при "Золотые таланты"

ОРЕНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Дополненный номинацией "Композиция" очный этап XI международного конкурса гран-при "Золотые таланты" стартовал в четверг в Оренбурге, его участниками стали 45 юных музыкантов из регионов России и зарубежья. Победа в творческом соревновании обеспечит автору премьеру произведения в исполнении Московского государственного симфонического оркестра на сцене Оренбургской филармонии.

"Благодаря нашей команде организаторов удается поддерживать юные таланты в классической музыке, они в ней нуждаются, а участники конкурса в номинации "Композиция" - особенно. Представьте себе, если маленький пианист, маленький флейтист или маленький скрипач может взять инструмент и где-то на отчетном концерте сыграть, то молодой композитор должен заставить исполнить свое сочинение. Это порой бывает очень сложно и практически невозможно, поэтому мы проявили необычайно большой интерес к номинации "композиция", были поданы заявки не только из разных регионов, но и из разных стран - Германии, Вьетнама, Кореи и других. Это говорит о том, что конкурс востребован в этой номинации и вообще в целом", - рассказал арт-директор конкурса, пианист, художественный руководитель благотворительного фонда ArsLonga Иван Рудин.

Смотр международного конкурса гран-при "Золотые таланты", десять лет проходившего в Курской области, впервые состоится в Оренбурге с 12 по 15 декабря. Еще одной новой специальностью стала "виолончель" - в дань памяти Мстислава Ростроповича, стоявшего у истоков музыкального образования в Оренбургской области. Всего по трем направлениям на участие в состязании поступили заявки из 15 регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Германии и Вьетнама. Жюри отобрало 45 участников первого тура: 16 - в номинации "скрипка", 10 - в категории "виолончель", 19 - по специальности "композиция".

"Эти номинации становятся дефицитными по сути, особенно, композиция. У нас в институте мы пока такую специальность и направление не открываем по ряду причин, есть определенные опасения, а федеральные консерватории, я знаю, очень многие испытывают проблемы с набором: не очень-то желают идти на эту специальность. Наверное, надо пропагандировать, поддерживать, и сегодняшнее мероприятие яркий тому пример", - считает ректор Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей Борис Хавторин.

О конкурсе

Международный конкурс гран-при "Золотые таланты" является смотром достижений среди студентов средних специальных музыкальных учебных заведений, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Организаторами являются Фонд президентских грантов, правительство Оренбургской области при участии благотворительного фонда ArsLonga. Конкурс является частью культурно-просветительского фестиваля искусств "Арт-Окно", учрежденного благотворительным фондом бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Премии в размере от 30 тыс. до 80 тыс. рублей и награды присуждаются в каждой номинации конкурса. Обладателем гран-при станет один из лауреатов первой премии любой номинации. Ему будет вручен приз в размере 200тыс. рублей.