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Трегулова рассчитывает, что выставку Поленова посетят около 400 тыс. человек

Выставку можно посетить до 16 февраля

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассчитывает, что выставку работ Василия Поленова, которая проходит в Новой Третьяковке с 17 октября 2019 года по 16 февраля 2020 года и приурочена к 175-летию со дня рождения художника, посетят около 400 тыс. человек.

"У нас полмиллиона человек - нормальные цифры посещаемости. Это посещаемость Серова, Айвазовского - 600 тыс., 385 тыс. - Куинджи, 320 тыс. - Верещагин, 601 тыс. - Репин. И явно приближаться будет к 400 тыс. посещаемость выставки Поленова", - рассказала она на лекции в ТАСС в четверг.

По ее словам, билеты на самые востребованные сеансы продаются по крайней мере на неделю вперед.

В состав экспозиции включены более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. На выставке представлены пейзажи, портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Гости галереи могут увидеть картины "Московский дворик", "Заросший пруд", портрет Ильи Репина, "Воскрешение дочери Иаира", "Мария пошла в нагорную страну", "Иаков и Иоанн", "Стрекоза", "Храм Изиды на острове Филе" и многие другие. Впервые за 130 лет в Москве экспонируется монументальное полотно "Христос и грешница", предоставленное Русским музеем.

Специально для выставки Музей-заповедник Поленова предоставил точную копию световой постановки, созданной художником для детей в 1890-х годах и спроектированной по принципу диорамы. Это была серия из двусторонних прозрачных картин, подсвеченных керосиновой лампой, меняя положение которой, один и тот же вид можно было продемонстрировать в дневном или ночном освещении. Показывая детям картины, Поленов рассказывал интересные сюжеты, а в перерывах между сеансами играл на ручном органе "Целестине".

Василий Поленов родился в 1844 году в Санкт-Петербурге. Окончил Академию художеств, в 1871 году успешно защитил диссертацию по теме "О значении искусства в его применении к ремеслам". В этом же году Поленов получил высшую награду - Большую золотую медаль - за картину "Воскрешение дочери Иаира". Эту же тему готовил его сокурсник Илья Репин, он тоже стал медалистом.

Поленов много путешествовал по Европе, изучая разные школы и стили живописи и посещая множество музеев и картинных галерей. Художник долго искал свое направление - и уже в зрелом возрасте обрел известность как пейзажист и мастер жанровой живописи. Меценат Савва Мамонтов называл Поленова "рыцарем красоты".

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира Исмаиловна
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