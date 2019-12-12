Третьяковка хочет сделать английскую версию образовательного проекта "Лаврус"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Третьяковская галерея планирует адаптировать образовательный проект "Лаврус" для англоязычных пользователей, чтобы популяризировать русское искусство и привлечь в Москву зарубежных туристов. Об этом генеральный директор галереи Зельфира Трегулова рассказала на лекции в агентстве ТАСС в четверг.

"Мы только что запустили очень интересный образовательный ресурс - "Лаврус", который мы сделали со студией Артемия Лебедева. Очень надеюсь, что нам удастся найти патронов, которые бы помогли нам сделать английскую версию этого образовательного ресурса", - сказала Трегулова.

Также, добавила она, галерея нашла спонсора и запускает программу My Tretyakov. "Очень надеемся, что этот ресурс, помимо того, что это даст нам возможность дополнительного финансирования на оцифровку всего, чем мы владеем - поверьте, в качественной оцифровке у нас сейчас присутствует точно не вся коллекция, что это позволит людям по всему миру лучше познакомиться с русским искусством и с тем, что хранится в Третьяковской галерее, послужит каким-то стимулом для приезда в Москву", - сказала директор Третьяковской галереи.

Онлайн-проект "Лаврус", посвященный истории отечественной живописи, был запущен в четверг. На медиаресурсе lavrus.art историки искусства, хранители музея и приглашенные эксперты будут рассказывать о прошлом и настоящем отечественного искусства, о художниках, стилях и эпохах. В названии портала - отсылка к адресу галереи (Лаврушинский переулок), а также к символу гуманитарных знаний и вдохновения.

"Лаврус" открылся курсами о художниках Илье Репине и Василии Поленове. Кроме статей, видеолекций и экскурсий, на портале опубликована подборка литературы о художниках с комментариями. Проект-антология русского искусства вскоре дополнится курсами об Архипе Куинджи, Илье Кабакове, Михаиле Ларионове, стилях и направлениях ХХ века.