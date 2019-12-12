Посещаемость Третьяковской галереи увеличилась вдвое за пять лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень посещаемости Третьяковской галереи увеличился вдвое за пять лет, однако процентное соотношение российских и иностранных посетителей почти не изменилось. Об этом сообщила на лекции в агентстве ТАСС в четверг генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"В 2014 году соотношение иностранных и отечественных посетителей было 10% и 90% соответственно. В прошлом году соотношение было 87% отечественных зрителей и 13% зарубежных. При том, что общее количество посетителей увеличилось вдвое, процентное соотношение все равно почти не изменилось", - сказала Трегулова.

Она добавила, что итоги 2019 года пока не подводились. "Но не думаю, что это (число иностранных посетителей) будет превышать 14-15%", - сказала директор галереи.

В сентябре этого года Трегулова сообщила в интервью ТАСС, что показатель посещаемости за 2019 год может составить около 2,5 млн человек.