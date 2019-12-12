Коллекция современного искусства Ватикана пополнилась картиной российской художницы

ВАТИКАН, 12 декабря. /ТАСС/. Картина российской художницы Екатерины Вороны "Архитектура воды. Ватикан" пополнила коллекцию произведений современного искусства Ватиканских музеев. Торжественная передача полотна состоялась в четверг в посольстве РФ в Ватикане в присутствии автора, а также директора одной из главных мировых сокровищниц Барбары Ятты, передает корреспондент ТАСС.

Произведение, выполненное в технике пастели на холсте размером 2 м на 1,8 м, изображает собор Святого Петра и часть колоннады Бернини. Необычность работе придает то, что главные символы Ватикана создают как будто фон для брызг воды в фонтане. Как объяснила художник, картина вдохновлена "ощущением чуда". "Вода соединяется с ветром и светом и перестает быть узником камня фонтана, летит к куполу [собора] и становится свободной - и у тебя появляется ощущение свободы и легкости", - описала замысел Ворона. Она рассказала, что при обучении вдохновлялась мастерами Возрождения, а в Рим впервые попала, когда ей был 21 год. Она также поделилась, что родилась в атеистической семье, а пришла к вере через работы Микеланджело, Рафаэля, Рублева, Шагала. Вода, которая, по словам художника, "звучит", занимает особое место в ее творческом поиске.

Екатерина Ворона является членом Московского союза художников, Профессионального союза художников и Международного художественного фонда. В 2014 году Ворона получила медаль Российской академии художеств, почетным членом которой она является. Ее работы находятся в коллекциях Государственного Русского Музея, Государственного исторического музея, Российского фонда культуры, Центрального музея Великой Отечественной войны, Кенсингтонского дворца (Лондон, Великобритания) и других государственных российских и зарубежных музеев, а также во многих частных и корпоративных коллекциях в России, странах Европы, в США, Китае. Художница провела более 20 персональных выставок в России и за рубежом.

Кураторы Ватиканских музеев сами выбрали картину. В 2019 году у Вороны прошли персональные выставки в Риме и Сполето, где творчество художника обратило на себя внимание. Как сообщила Ятта, "Архитектура воды. Ватикан" пополнит богатую коллекцию современного искусства, в которой есть произведения Шагала, Родена, Матисса. Директор Ватиканских музеев отметила символизм работы, на которой есть главные образы Ватикана - базилика Микеланджело, колоннада Бернини, но есть и символизм "единства души и веры". "Работа получилась очень "русской", не только из-за души художницы, на ней изображена то ли вода, то ли снег", - заметила Ятта, у которой есть русские корни.

Укрепление отношений через культуру

Как отметил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, нынешняя церемония дополняет целый ряд культурных инициатив. "В Москве прошла великолепная выставка пинакотеки Ватикана, затем Третьяковская галерея привезла уникальную выставку в Ватикан, идет взаимное ознакомление с опытом работы в организации музейного дела, обмены архивными документами", - напомнил дипломат. "Отношения между государствами богаты, когда они опираются не только на экономику и политику, но и хорошие культурные связи. В наших отношениях с Ватиканом есть своя логика. После целого ряда культурных инициатив Ватикан обратился с просьбой передать в их коллекцию хорошую работу современного русского художника, и там сами назвали имя. Ворона - художник с именем, своим стилем, и этот стиль достойно представляет Россию", - сказал Авдеев в беседе с ТАСС. Он также отметил "прекрасную атмосферу в отношениях" между Россией и Ватиканом, а также между Римско-католической церковью и РПЦ, "которые были соперницами на протяжении веков и стали сотрудничать благодаря культуре".