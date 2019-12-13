Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" Пушкина продали за 4,6 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Первое прижизненное издание романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина продано на аукционе в Москве 12 декабря за 4,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

Как следует из описания лота, произведение печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава издана в феврале 1825 года, а последняя - в январе 1832 года. Оценочная стоимость издания составляла 4,5-4,7 млн рублей.

Книга выпущена в семи картонажных переплетах, главки заключены в футляр. Она является первым прижизненным изданием поэта и обладает коллекционной ценностью музейного уровня.