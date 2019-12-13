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Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Ей было 60 лет
Екатерина Дурова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Екатерина Дурова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина.

"Екатерина Львовна умерла после тяжелой и продолжительной болезни", - сказала собеседница агентства, добавив, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

Дурова родилась 25 июля 1959 году в Москве в семье актера Льва Дурова. В 1980-м окончила ГИТИС им. А. Луначарского. С 1980 года по 1984 год служила в Театре на Таганке. С 1984 года - актриса Театра на Малой Бронной.

Также известна работами в кино. Среди фильмов, где сыграла актриса, "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Поклонник", "Юрьев день" и десятки других.

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