Тайский массаж включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Традиционный тайский массаж пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом в пятницу сообщил заместитель директора департамента тайской традиционной и нетрадиционной медицины, доктор Прамотэ Сатианрат.

Он также поблагодарил Департамент культурного развития при Министерстве культуры Таиланда за подачу в ЮНЕСКО соответствующей заявки для рассмотрения. Комитет ЮНЕСКО согласился причислить массаж к нематериальному культурному наследию во время встречи в Колумбии. Как пишет газета Bangkok Post, доктор Сатианрат выступил с заявлением в центре изучения тайского массажа Ват Пхо. Его сопровождали министр культуры Иттипол Кхунплоем и директор школы традиционного массажа Прееда Тангтронгчит.

Министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул также приветствовал решение ЮНЕСКО, назвав его успехом для тайского народа и королевства, отметив, что теперь "местная мудрость стала всемирно известной". "Минздрав будет развивать тайский массаж как традиционную медицинскую науку, облегчая и исцеляя симптомы, а также превращая его в профессию для тайцев", - написал он в Facebook.

30 апреля власти Таиланда обратились в ООН с просьбой признать тайский массаж частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В своем заявлении власти королевства отмечали, что в стране насчитывается около 25 тыс. человек, практикующих тайский массаж, который "считается частью искусства, науки и культуры таиландского традиционного здравоохранения".

Тайский массаж стал вторым таиландским объектом нематериального культурного наследия, внесенным в список ЮНЕСКО. В прошлом году этот статус получил традиционный таиландский танец в масках. В этом году по всему миру было подано около 50 заявок на внесение различных практик, ритуалов и фестивалей в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.