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Российский мультфильм "Снежная королева: Зазеркалье" стал хэдлайнером кинофестиваля в США

Мультфильм вошел вошел в конкурсную программу американского фестиваля Palm Springs International Animation Festival

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский анимационный фильм "Снежная королева: Зазеркалье" вошел в конкурсную программу американского фестиваля Palm Springs International Animation Festival (PSIAF). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе студии Wizart Animation.

"Фильм студии Wizart "Снежная королева: Зазеркалье" вошел в список претендентов на победу в американском фестивале Palm Springs International Animation Festival (PSIAF). Фильм назван хедлайнером смотра наравне с картиной "Я потеряла свое тело" французского режиссера Жереми Клапена городским порталом Palm Springs Life", - говорится в сообщении.

Показ четвертой части франшизы о Снежной королеве состоится 14 декабря в Театре Мэри Пикфорд в Катедрал Сити, Калифорния. Фильм представит лично композитор ленты Фабрицио Манчинелли.

Генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин отметил, что это уже третье возвращение "Снежной королевы" в США за последние пару месяцев. "И второй американский смотр, где фильм становится единственной российской картиной в конкурсной программе. До этого американские зрители могли посмотреть его на фестивале The Niagara Falls International Film Festival и чуть позже на Российской неделе кино в Нью-Йорке. Это большая честь и ответственность представлять от лица Wizart отрасль всей страны", - цитирует его пресс-служба.

Фильмы российской франшизы "Снежная королева" показаны в 150 странах мира и переведены на 30 языков. На сегодняшний день студия Wizart выпустила уже четыре части, последняя из которых - "Снежная королева: Зазеркалье" - вышла в прокат в новогодние праздники и за первый месяц заработала 5 млн долларов.

Palm Springs International Film Festival - один из крупнейших кинофестивалей Калифорнии. Ежегодно для участия в фестивале присылается больше 2 700 заявок из 103 стран, из которых жюри отбирает 250 картин (как короткометражных, так и полных метров), для участия в конкурсной программе.

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