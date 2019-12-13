Минкультуры выделило псковской НКО 1,5 млрд рублей на реставрацию древних святынь

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры выделило псковской некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия" порядка 1,5 млрд рублей, которые пойдут на приведение в порядок древних храмов, монастырей и усадеб. Об этом в пятницу по итогам совещания в Пскове сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

Некоммерческая организация появилась в 2018 году, ее возглавил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Благодаря этому псковские власти намерены в течение пяти-семи лет направить 12 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия. Эти средства планируется получить из внебюджетных источников.

"Министерство культуры РФ уже субсидировало АНО, которое мы создали здесь: почти 1,5 млрд рублей", - сказал Степашин, который также является председателем совета некоммерческой организации. Он добавил, что Минкультуры "готово выделить еще дополнительные средства".

По словам Степашина, сейчас финансовую помощь организации оказывают российские компании и госкорпорации. "100 млн рублей дала "Транснефть", это просто гуманитарная помощь. Ростуризм уже 350 млн рублей нам дает, пообещали. Это приличные цифры, это очень хороший пример, как можно разные программы совместить под одну задачу, чтобы Псковская область была чрезвычайно привлекательной, что она давно заслуживает", - отметил Степашин.

Объекты для реставрации

Как рассказал журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, в средствах нуждаются объекты, которые находятся в аварийном состоянии. "Вся деятельность по восстановлению памятников предполагается продолжительная, будет вестись под неусыпным контролем контролирующих органов. Сейчас у нас есть несколько самых аварийных объектов, в том числе и склоны Снетогорского монастыря. Начиная со следующего года там наконец-то будут проводиться работы по берегоукреплению. По укреплению склонов Псково-Печерского монастыря уже ведутся работы", - уточнил он.

По его словам, после приведения в порядок объектов культурного наследия, можно существенно увеличить туристическую привлекательность региона.

"Если наладить соответствующего уровня туристическую, паломническую посещаемость Псковской области, то более чем 40% бюджета региона может идти из этих средств. Сейчас мы подготовили проектные предложения по самым главным нашим объектам. Что-то из срочного уже начали, при этом мы иногда в два-три раза сокращаем финансирование на эти проектные работы, находим очень профессиональные проектные организации с разумными ценами. Намеченные средства были на шесть-семь объектов, а мы предполагаем, что эти средства будут направлены по крайней мере в два раза большее количество объектов, не за счет снижения качества", - сказал митрополит.

Ранее НКО определила порядка 10 объектов, на которые планируется привлечь финансирование, в их числе - Троицкий собор в Псковском кремле, Мирожский монастырь, Святогорский монастырь в Пушкинских горах, рядом с которым находится могила Пушкина, а также Снетогорский монастырь.