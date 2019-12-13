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Власти Хайнаня высоко оценили проходящую на острове Неделю российской культуры

Заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы считает, что это укрепляет доверие, контакты и взаимопонимание народов двух стран

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Неделя российской культуры, которая с 9 по 16 декабря проходит в городах Хайкоу и Санья южной китайской провинции Хайнань, не только вызывает большой интерес у местных жителей, но и укрепляет доверие, контакты и взаимопонимание народов двух стран. Такую оценку дала ей заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы на встрече с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым в Хайкоу.

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"Неделя российской культуры на Хайнане проходит достаточно эффективно. Она укрепляет наши контакты, взаимопонимание, доверие", - сказала Сяо Инцзы.

"Российскую культуру очень ценят и любят в Китае, она пользуется большой популярностью и любовью китайского народа. Я считаю, то это идет на пользу и укрепление российско-китайской дружбе", - подчеркнула глава отдела пропаганды.

В рамках культурной недели в курортном городе Санья проходит фотовыставка ТАСС и "Синьхуа", приуроченная к празднованию в этом году 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Семьдесят уникальных снимков, некоторые из которых представлены широкой публике впервые, рассказывают о важных вехах российско-китайской дружбы и сотрудничества. Здесь кадры со встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, фотографии деятелей искусства России и Китая, снимки простых граждан двух стран.

Наряду с фотовыставкой в Санья представлена экспозиция живописи художников Академии художеств имени И. Е. Репина. 30 полотен знакомят с пейзажами российской природы. Также в эти дни с гастролями на остров прибыл Московский государственный академический театр танца "Гжель", артисты которого выступили на сценических площадках Санья и Хайкоу.

"В рамках реализации Годов межрегионального сотрудничества РФ и КНР мы проводим очень много мероприятий. И подобные недели культуры являются дополнительным стимулом к налаживанию связей между народами России и Китая", - резюмировала Сяо Инцзы.

Теги
КитайМихайлов, Сергей ВладимировичХайнань
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