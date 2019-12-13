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Восстановление усадьбы Волышово XVIII века под Псковом потребует порядка 4 млрд рублей

Объект является памятником федерального значения

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Восстановление усадьбы Васильчиковых-Строгановых XVIII века, которая признана памятником федерального значения и располагается на территории Порховского района Псковской области, оценивается в 4 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам губернатор Михаил Ведерников.

Усадьба Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово находится в аварийном состоянии, зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. В 2018 году в ночь на 2 июля крыша графского дома сгорела в результате пожара.

"Многие спрашивают про усадьбу Волышово. Мы договорились сегодня о том, что оперативно выделяем внебюджетные средства на проектирование и планирование самых необходимых работ для того, чтобы ее законсервировать, потому что там порядка 25 зданий. Только по самым предварительным расчетам, чтобы полностью привести в порядок, потребуется больше 4 млрд рублей", - сказал Ведерников по итогам совещания с председателем совета региональной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия" Сергеем Степашиным.

Губернатор также добавил, что вопрос о консервации объекта поддержала псковская епархия. "Мы планируем провести работы по консервации. Владыка идею поддержал, и со следующего года мы подумаем с тем, чтобы сделать там постоянны волонтерский лагерь, чтобы волонтеры имели возможность потихоньку приводить в порядок. Параллельно будем искать инвестора, потенциального с собственника, которому этот объект можно передать", - резюмировал глава региона.

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков "Волышово" имеет более чем двухвековую историю. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

В сентябре 2018 года глава региона Михаил Ведерников подписал план мероприятий по возрождению усадьбы, который рассчитан на 2018-2024 годы. Среди пунктов плана - организация и проведение ежегодного волонтерского лагеря "Строгановфест" с привлечением к сохранению зданий ансамбля и парка международного волонтерского движения и студентов Псковского государственного университета.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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