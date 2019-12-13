В Россию впервые привезут "Мягкий автопортрет с жареным беконом" Дали

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в России выставка работ Сальвадора Дали - "Сальвадор Дали. Магическое искусство" - пройдет в московском "Манеже" с 28 января по 25 марта 2020 года. Многие работы, среди которых "Мягкий автопортрет с жареным беконом", в Россию привезут впервые, сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор фонда "Гала-Сальвадор Дали" (Фигерас), основанного художником Хуан Мануэль Севильяно.

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Экспозиция объединит более 180 оригинальных работ Дали. "Выставка в "Манеже" - это, можно сказать, кульминация нашего сотрудничества с фондом "Связь времен" на протяжении этих 10 лет. Выставки такого уровня в Москве очень давно не было - подобные проекты проходят раз в десять лет. У нас были такие выставки в Париже, Мадриде, Токио - и все", - отметил Севильяно.

Многие работы, по его словам, никогда не покидали Испанию или демонстрировались очень редко. "Трудно вывезти одновременно столько великих картин. На выставке будет очень много работ, которые не покидали Испанию никогда или выставлялись за ее пределами очень редко. Это настоящее чудо. Например, "Мягкий автопортрет с жареным беконом" - эта картина будет в первый раз выставлена в Москве, и мы очень потрудились, чтобы ее вывезти", - сказал собеседник агентства.

"Магическим искусством" или "магическим мастерством" Дали называл живопись, полагая, что техническое совершенство столь же значимо для художника XX века, как и для мастеров эпохи Возрождения. Вслед за Леонардо да Винчи он считал живопись важнейшим из искусств и мечтал спасти ее от "лени и хаоса".

Среди других работ, которые увидят посетители, - "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Архитектонический "Анжелюс" Милле", "Пейзаж с загадочными элементами", "Обычный языческий пейзаж", "Дематериализация под носом Нерона", а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте. Куратор выставки - Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали". Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала-Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских собраний.

Новый взгляд на Дали

В 2011 году фонд "Гала-Сальвадор Дали" совместно с фондом "Связь времен" уже привозил крупную ретроспективную выставку Дали - экспозиция была открыта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и прошла с успехом. Ее посетили более 270 тыс. человек, что тогда стало рекордом посещаемости музея.

"Это была первая большая выставка, которую наш фонд сделал в России, и вообще первое, что мы в России сделали. Произошло это тогда по инициативе Ирины Антоновой, которая тогда занимала пост директора Пушкинского музея (сейчас она президент музея - прим. ТАСС). Действительно, мы рассматривали тогда Дали с другой точки зрения - там было другое содержание, другой контекст. Тогда сквозной темой стала фигура музы художника - его супруги Галы", - сказал Севильяно и отметил, что предстоящая ретроспектива в "Манеже" более полная.

Он добавил, что на выставке можно будет проследить духовные искания художника. "Мы рассматриваем развитие Дали как художника, изучаем его в контексте того и тех, кто его окружал. Рассматриваем его внутренний, магический мир, который определил иконографию его работ", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, может ли эта выставка установить рекорд посещаемости, Севильяно отметил, что для организаторов это не главное. "Обычно крупные выставки Дали бьют рекорды. Мы ожидаем высокой посещаемости, но это не наша цель. Мы хотим, чтобы основной успех был достигнут за счет того, насколько люди ценят творчество этого художника", - заключил он.