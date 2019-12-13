Премьеру новой версии "Щелкунчика" в постановке Наталии Касаткиной дадут в Большом театре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва готовится выпустить новую версию "Щелкунчика" - балет под названием "Кракатук". Премьерные показы нового спектакля, постановку которого осуществляет хореограф, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина, состоятся на Исторической сцене Большого театра 11 и 12 января 2020 года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Театра классического балета.

"Новый балет в постановке Наталии Касаткиной - это предыстория Щелкунчика, героя любимой многими поколениями рождественской сказки", - уточнила собеседница агентства. По ее словам, "Кракатук" расскажет о временах, когда Щелкунчик был человеком, и откроет зрителям тайну превращения юноши в деревянную куклу.

"Мы хотим предложить предысторию "Щелкунчика", предысторию тех событий, которые всем известны по классической версии всемирно известного балета, - пояснила Касаткина. - Ведь в свое время из гофмановской истории Мариус Петипа выбрал для воплощения только ее финальную часть, а занимательная история о том, как же Принц стал деревянной куклой-Щелкунчиком, что происходило с девочкой Мари, Принцессой Пирлипат, какие интриги плела Королева Мышей и какую важную роль сыграл волшебный орех Кракатук, осталась только на страницах книги, не получив своего воплощения в балете".

Музыку к "Кракатуку" написал народный артист России Эдуард Артемьев, известный своими работами к фильмам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова. "Тема сказки Гофмана знакома композитору не понаслышке: Артемьев выступил автором саундтрека для голливудской экранизации "Щелкунчика" Андрея Кончаловского, премьера которой состоялась в 2010 году", - напомнила представитель пресс-службы Театра классического балета.

Она проинформировала, что в "Кракатуке" собственные произведения композитора Артемьева переплетаются с музыкой Чайковского: 5-я симфония. Отрывки из балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица" прозвучат в новаторской авторской аранжировке.

Сценографом и художником по костюмам стала Елизавета Дворкина. "В спектакле будут задействованы интерактивные декорации. Благодаря специальным сенсорам они реагируют на движения артистов, преображая мир на сцене в зависимости от действия и погружая зрителей в мистическую атмосферу гофмановской сказки", - заключила представитель пресс-службы Театра классического балета.

О постановщике "Кракатука"

Наталии Касаткиной 85 лет. Она родилась 7 июня 1934 года в Москве. После окончания Московского академического хореографического училища более 20 лет (с 1954 года по 1976 год) была солисткой балетной труппы Большого театра.

В 1960-е годы Наталия Касаткина и ее супруг Владимир Василёв начали свою карьеру как балетмейстеры. Спектакли "Ванина Ванини" и "Геологи" на музыку Николая Каретникова, "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского обозначили новый этап развития отечественного балета.

Среди наиболее знаменитых работ Касаткиной и Василёва - балет Андрея Петрова "Сотворение мира", премьера которого состоялась в Мариинском (тогда - имени Кирова) театре, масштабная трилогия Андрея Петрова о судьбах России - опера "Петр Первый", вокально-хореографическая поэма "Пушкин" и опера-феерия "Маяковский начинается", которые также были поставлены на сцене Мариинского театра.

В 1977 году Касаткина и Василёв были приглашены как руководители в Государственный концертный ансамбль "Классический балет". Приход новых руководителей принципиально изменил творческое направление коллектива, который из концертного ансамбля превратился в полноценный балетный театр. Основу его репертуара составили авторские спектакли Касаткиной и Василёва, среди которых "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Волшебный камзол" Николая Каретникова, "Поцелуй Феи" и "Жар-Птица" Игоря Стравинского, "Спартак" Арама Хачатуряна.

Наталии Касаткиной присвоено звание народной артистки РСФСР, она является лауреатом Государственной премии СССР.