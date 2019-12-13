Работы режиссеров из разных стран увидят зрители театрального фестиваля в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Театральные эскизы и документальные спектакли от режиссеров из России и еще из шести стран, которые позволят получить представление о срезе актуального мирового театра, покажут на открывшемся в Санкт-Петербурге фестивале "Школа. Студия. Мастерская". Его программу представили в пятницу журналистам режиссер, лауреат Государственной премии России, худрук петербургского театра "Мастерская" Григорий Козлов и арт-директор фестиваля Ольга Никифорова.

"У нас такой абсолютно разножанровый фестиваль, приехали шесть иностранных режиссеров с пьесами своих стран. Мы делаем эскизы, это все режиссеры очень успешные, отмеченные премиями в своих странах и в других. Мы пригласили и совсем молодых актеров. Интересно прослеживать то, что сейчас делают молодые, как они вырастают, как они превращаются в мастеров", - рассказала на пресс-конференции Никифорова.

"Важные спектакли"

Афиша фестиваля включает почти 15 показов, первый из которых - "музыкальный неспектакль" молодого режиссера Семена Баркова "#ЯМолодость" - прошел 12 декабря. Частью программы в пятницу стал спектакль Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" (Улан-Удэ) "…И звали его Домино", поставленный Яной Туминой и Александром Балсановым. Их работу номинировали на национальные премии "Золотая маска" и "Арлекин".

"Мы привозим любимых уже в городе ребят. Это мастерская Дмитрия Брусникина. Спектакль, который они привезут, - это "Право на отдых" про изгнание [Александра] Галича из Союза писателей [СССР]. Очень важный и нужный спектакль сейчас, в наше время", - представила Никифорова спектакль, который публика сможет увидеть на сцене "ЛенДок" 14 и 15 декабря.

Актриса и режиссер Юлия Ауг привезет на фестиваль 16 декабря свой спектакль "Моя эстонская бабушка", созданный на основе истории ее семьи. "Это ее личная история про бабушку. Бабушка - эстонка, Юлия родилась там и долго там жила. Это достаточно драматическая история, произошедшая с самой Юлией, и то, что она превратила это в художественный акт, это, конечно, заслуживает уважения", - рассказала Никифорова.

Еще одним важным спектаклем она назвала "Мейерхольд" Романа Габриа, он рассказывает о режиссере-новаторе XX века Всеволоде Мейерхольде.

Малая сцена театра "Мастерская" на неделю превратится в творческую лабораторию, где эскизы спектаклей по пьесам национальных авторов представят режиссеры из России, Венгрии, Литвы, Молдовы, Азербайджана, Польши и Японии. "Мы предложили режиссерам выбрать самим современные пьесы или современный материал. Например, поляки будут показывать у нас "Солярис", - отметила арт-директор, добавив, что пьеса была написана по мотивам одноименного романа Станислава Лема и включает некоторые фрагменты из киносценария Андрея Тарковского.

Завершится фестиваль 17 декабря показом "Утиной охоты" Григория Козлова, премьера которой состоялась в конце мая этого года. "Мы подумали, что последняя премьера мастера и "Мастерской" органично вписывается в нашу историю, в этот контекст", - добавила Никифорова. В просветительскую программу фестиваля также вошли творческие встречи, в их числе встреча с театральными режиссерами Оскарасом Коршуновасом и Марюсом Ивашкявичюсом, а также лекции всемирно известного шекспироведа Алексея Бартошевича и драматурга Михаила Дурненкова.

Планы на 2020 год

Худрук театра "Мастерская" Григорий Козлов отметил, что в следующем году театр будет отмечать десятилетие. Он выразил надежду, что 4-й фестиваль 2020 года соберет спектакли всех выпускников его мастерской.

"Есть уже такие имена, которые составляют славу нашего театра, и не только у нас, но и за рубежом. На следующий год мы должны это сделать. Опять же, это фестиваль-процесс, это не результат. Это не ярмарка тщеславия и не подведение итогов, а это некий путь: школа - студия - мастерская", - сказала Никифорова.

Мероприятия III Международного фестиваля "Школа. Студия. Мастерская", который проходит при поддержке комитета по культуре, состоятся в пространствах Санкт-Петербургского театра "Мастерская", "ЛенДока", Музея Ф. М. Достоевского и Дома актера.