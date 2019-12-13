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В музее Чайковского в Клину 17 декабря откроют виртуальный концертный зал

Посетители музея смогут увидеть и услышать выступления знаменитых мировых артистов и музыкальных коллективов с различных площадок России и мира

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал в рамках нацпроекта "Культура" откроется в музее Чайковского в Клину 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

"Музей-заповедник П. Чайковского в Клину открывает 17 декабря виртуальный концертный зал, созданный в рамках национального проекта "Культура". Посетители музея теперь смогут увидеть и услышать выступления знаменитых мировых артистов, музыкальных коллективов и звезд мировой классической музыки с различных площадок России и мира, находясь непосредственно в музее", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

По ее словам, в целом на внедрение инновационных технологий в музейной экспозиции было предусмотрено более 49 млн рублей.

Первым концертом в виртуальном концертном зале станет демонстрация проекта "Чайковский. Возвращение в Вену" в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского, который состоялся в ноябре 2019 года в венском Концертхаусе.

Следующий виртуальный концертный зал откроют в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим"

В рамках национального проекта "Культура" в России в 2019 году было открыто 339 виртуальных концертных залов. До 2024 года их будет 500.

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