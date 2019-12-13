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Денис Мацуев впервые выступил на сцене Норильска

Пианист открыл концерты академической музыки и мастер-классы для учащихся музыкальных школ, которые пройдут 13-15 декабря

НОРИЛЬСК, 13 декабря./ТАСС/. Известный российский пианист, Народный артист России Денис Мацуев впервые выступил в Норильске. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства развития Норильска (АНР).

Выступлением Мацуева открылись "Норильские музыкальные сезоны" - концерты академической музыки и мастер-классы для учащихся музыкальных школ. Они пройдут в городе 13-15 декабря. В сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде пианист исполнил "Бурлеску" Рихарда Штрауса и "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова.

"Билеты [на концерт] распродали за несколько часов", - сообщили в АНР, добавив, что Мацуев выступил в Норильске впервые.

Пианист сказал журналистам, что в будущем хочет приехать в Норильск с профессурой Московской консерватории, провести мастер-классы, по итогам которых отобрать в команду новых участников. "Сибирь всегда для меня очень близкое, родное место", - заверил Мацуев, напомнивший таким образом о том, что он уроженцем одного из сибирских городов - Иркутска.

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичАрктика сегодня
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