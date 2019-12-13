МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России. Как он считает, нужно "переломить привычку" соотечественников ходить на это кино.

"Я в последнее время с грустью смотрю на кассовые сборы отдельных голливудских фильмов. Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет", - сказал Мединский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, у людей есть "привычка ходить на голливудское кино". "Надо переломить ситуацию", - подчеркнул Мединский.