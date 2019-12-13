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В Минкультуры рассматривают возможность бесплатного посещения детьми детских театров

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что при этом необходим понимать, как дотировать выпадающие доходы таких театров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассматривает возможность ввести бесплатное посещение детьми детских федеральных театров по аналогии с инициативой, которая ранее была принята в отношении федеральных музеев.

"Мы бы, честно говоря, подобные меры ввели уже в отношении детских театров. Просто надо понимать, как здесь дотировать, что называется, выпадающие доходы детских театров", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В декабре 2015 года Мединский заявил, что дети до 16 лет, независимо от гражданства, смогут посещать все государственные музеи бесплатно. Бесплатное посещение федеральных музеев детьми и подростками до 18 лет было утверждено приказом Минкультуры в марте 2016 года.

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