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Мединский считает, что "Ну, погоди!" лучше "Человека-паука"

Ранее "Союзмультфильм" объявил о разработке нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". Первую серию планируют выпустить в начале лета 2020 года
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МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что российский мультфильм "Ну, погоди!" лучше, чем американский сюжет о Человеке-пауке. Об этом он сообщил в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Сейчас собираются снимать продолжение "Ну погоди!", продолжение "Умки". Не самые плохие герои. Уж лучше "Ну, погоди!", чем "Человек-паук", - сказал он.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске разработки нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!" в честь 50-летия любимых героев. Первую серию планируют выпустить в начале лета 2020 года.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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