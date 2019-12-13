Розенбаум открыл в Ростове-на-Дону памятник скрипачу Моне, которому посвятил песню

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Памятник скрипачу Соломону Телесину, который стал героем песни Александра Розенбаума "Здравствуйте, гости", открыли в пятницу в центре Ростова-на-Дону, сообщил ТАСС один из инициаторов создания памятника, общественный деятель Николай Ларин.

"На углу Пушкинской и Соколова [теперь] стоит памятник Моне. Приезжал Александр Яковлевич [Розенбаум]", - рассказал он.

Ларин отметил, что скрипач из песни Розенбаума - это не собирательный образ, а реально существовавший человек, ветеран Великой Отечественной войны. Это нашло отражение в памятнике - на пиджаке закреплена орденская планка. "На самом деле его зовут Соломон Наумович Телесин, он родился и жил в Ростове-на-Дону, воевал и был участником Великой Отечественной войны, ветераном. Он имел боевые награды, в том числе ордена Красной звезды, был командиром пулеметного расчета, в 1944 году ушел на войну, потом вернулся и играл в многочисленных ресторанах Ростова, многие до сих пор его помнят. В один прекрасный вечер приехал Александр Яковлевич Розенбаум, посмотрел, как он играет, и родилась песня "Здравствуйте, гости! Ай, не надо, ай, бросьте", - пояснил Ларин.

По словам собеседника ТАСС, идея создания памятника Моне в Ростове-на-Дону "давно витала в воздухе". "Александр Яковлевич и стоял у истоков создания памятника, когда такая мысль пришла, мы встречались с ним, разговаривали, хотели узнать его пожелания, что бы он хотел увидеть в этом памятнике. Когда памятник создавали, чтобы была внешняя схожесть, консультировались с родственниками, в том числе с внуками", - подчеркнул Ларин.

Открытие памятника, как рассказал собеседник агентства, собрало много людей, жители с удовольствием делали фотографии с Моней. "[Моня] является своего рода визитной карточкой, может быть, он станет своего рода талисманом. Будут фотографии, может быть, он появится в каталогах нашего Ростова. Мы надеемся, люди будут загадывать желания", - заключил Ларин.