Фильмы "Айка", "Дылда" и "Керосин" номинированы на премию кинокритики и кинопрессы России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фильмы "Айка", "Дылда" и "Керосин" стали номинантами российской премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" по итогам 2019 года в категории "лучший фильм". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экспертном совете награды.

В категории "лучшая режиссерская работа" номинированы Кантемир Балагов ("Дылда"), Сергей Дворцевой ("Айка") и Светлана Проскурина ("Воскресенье"). За приз за лучший сценарий поборются Любовь Мульменко ("Верность"), Юсуп Разыков ("Керосин") и Екатерина Тирдатова ("Воскресенье").

Премию в категории "лучшая главная женская роль" в этом году могут получить Евгения Громова ("Верность"), Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда"), Василиса Перелыгина ("Дылда"), Елена Сусанина ("Керосин"). На премию за лучшую мужскую роль выдвинуты Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье") и Александр Паль ("Верность").

Лидером по числу номинаций стал фильм "Дылда" Кантемира Балагова, который также выдвинут от России на премию "Оскар".

Церемония вручения премии состоится 22 января 2020 года в московском Доме кино.