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"Петергоф" представит раритеты царских коллекций на выставке "Русских сезонов" в Аугсбурге

Среди экспонатов - напрестольное Евангелие и портрет Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" представит обширную экспозицию мемориальных предметов и произведений придворного искусства XVIII века на выставке во Дворце Шецлера в Аугсбурге. Выставка, которая откроется в субботу, станет одним из финальных аккордов проекта "Русские сезоны" в Германии.

"Мы будем говорить о XVIII веке, "золотом веке" Петергофа, и покажем в Баварии лучшие экспонаты, раритеты наших двух дворцово-парковых ансамблей - Петергофа и Ораниенбаума. Удивительная по составу, очень богатая нами вывозится коллекция - 176 предметов <…> В этой выставке мы рассказываем о правителях XVIII века и показываем их мемориальные вещи и те художественные объекты, декоративно-прикладное искусство, живопись, которые украшали ансамбли в этот век", - рассказала журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в преддверии открытия выставки начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф" Анна Ляшко.

Среди экспонатов - украшенное медальонами напрестольное Евангелие, напечатанное по повелению Екатерины II в 1773 году, миниатюрный портрет Петра Великого кисти француза Шарля Буата. Публика увидит в Аугсбурге и портрет Елизаветы Петровны из Большого петергофского дворца, выполненный в 1760 году Карлом Ван Лоо, придворным художником французского короля Людовика XIV. В музее-заповеднике отметили, что он чрезвычайно редко покидает стены дворца.

"В нашей коллекции есть вещи, созданные мастерами Аугсбурга <…> Мы везем некоторые предметы, которые посетят на время то пространство, где они некогда были созданы", - отметила Ляшко. Так, в коллекции музея-заповедника сохранились редкие часы аугсбурского мастера Йоганнеса Беннера, созданные в середине XVII века, и изысканные столовые приборы - они временно отправятся на историческую родину.

Обратно в Петергоф и Ораниенбаум личные вещи российских правителей, костюмы и парадные портреты, предметы из убранства дворцовых интерьеров вернутся из Аугсбурга после 14 марта 2020 года, когда завершится выставка.

"Мы с очень приятными и благостными воспоминаниями о прошлом нашем опыте сотрудничества по Палермо ожидаем такого же ошеломляющего успеха и такого же внимания в Германии", - сказала на пресс-конференции руководитель пресс-службы международного проекта "Русские сезоны" Татьяна Меркулова. В 2018 году экспонаты из коллекции Петергофа были представлены в итальянском городе Палермо на выставке к 100-летию музеев в бывших императорских резиденциях. Выставку на Сицилии посетили более 42 тыс. человек.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры. Фестиваль предусматривает, что в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии. В 2019 году он проходит в Германии, в 2020 году фестиваль охватит три страны: Францию, Бельгию и Люксембург, а в 2021 году "Русские сезоны" приедут в КНДР и Республику Корея.

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