Петербург примет финал культурологического марафона к 100-летию со дня рождения Гранина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург примет завершающий этап масштабного культурологического марафона "Все грани Гранина", который проходит в шести регионах России к 100-летию со дня рождения писателя. Начиная с субботы, на протяжении четырех дней в центре дизайна Artplay посетителей ждут выставка материалов о его жизни и творчестве, экспозиция работ молодых художников по мотивам его произведений, кинопоказы и многое другое, сообщили журналистам в издательской группе "Эксмо-АСТ" (при ее поддержке организован фестиваль).

"Нам показалось очень важным продемонстрировать молодому поколению многогранность Даниила Гранина, раскрыть его не только как писателя, но и как человека. Рассказать о Гранине-сценаристе, о его работах в кино, о малоизвестных текстах. Недаром наш марафон называется "Все грани Гранина", - приводят в издательстве слова куратора культурологического марафона, председателя комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марины Абрамовой.

На площадке Artplay, где в эти же дни будет проходить Новогодний книжный салон, в субботу откроется выставка, включающая впервые собранную специалистами Российской государственной библиотеки библиографию произведений Гранина, изданных на русском и иностранных языках. Кроме того, 14 декабря начнет работу выставка-конкурс творчества молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов, работы которых посвящены творчеству писателя.

Гостям марафона также предложат прочитать отрывки из "Блокадной книги" Гранина на камеру и принять участие в создании видеокниги, которая будет опубликована на сайте всегранигранина.рф. Ранее жители других городов марафона уже прочитали таким способом роман "Мой лейтенант". Всего на читательском марафоне "Читаем Гранина" уже прочитано без малого 350 отрывков из произведений писателя, отметили устроители.

На дискуссионном клубе марафона для всех желающих с 14 по 17 декабря будут проходить открытые лекции и мастер-классы о саморазвитии и образовании, которые проведут артисты, писатели, журналисты и общественные деятели. Также на площадке будет работать кинозона, где покажут восемь фильмов по сценариям писателя, предоставленные Госфильмофондом России. В их числе - "Искатели", "Выбор цели", "Иду на грозу", "Читаем блокадную книгу" и другие.

Частью программы станет и акция "Марафон добра Даниила Гранина". Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают принести книги из домашних библиотек и передать их волонтерам - их подарят сельским библиотекам Ленинградской области.

Год Гранина

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых - в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.