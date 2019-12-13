Башмет и Темирканов, Репин и балет. В Петербурге начинается фестиваль "Площадь Искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Звездный состав исполнителей соберет международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", который откроется в Санкт-Петербурге в субботу в двадцатый раз и пройдет при участии основателя этого праздника, художественного руководителя Филармонии, народного артиста СССР Юрия Темирканова. Накануне маэстро отметил свой 81-й день рождения и готовится выступить на фестивале с программой русской и мировой классики.

"Задумывая этот фестиваль, мы ставили задачу, чтобы он занял высшие позиции в исполнительском смысле, и мы этого добились. Самая важная задача выполняется вот уже 20 лет, надеюсь, что так и будет", - сказал Темирканов на пресс-конференции перед открытием. По словам маэстро, он "по-семейному" относится к фестивалю "Площадь Искусств", приглашая на него только тех, кто ему творчески близок. "К счастью, все мои друзья - замечательные музыканты, и наш фестиваль - это еще и повод встретиться в дружеском кругу", - отметил он.

Фестиваль был основан Темиркановым в 1999 году и получил свое название по петербургской площади, на которой расположено здание Филармонии. Традицией фестиваля стало участие в нем соседей Филармонии по площади: Михайловский театр покажет премьеру балета "Баядерка" в хореографии Начо Дуато, в Театре музыкальной комедии представят оперетту Легара "Веселая вдова". Концертный хор Санкт-Петербурга исполнит программу из сочинений Баха, Губайдулиной, Свиридова и современного британского композитора Джона Тавенера в храме-музее Спас на Крови, а Русский музей приглашает гостей фестиваля на выставку "Илья Репин. К 175-летию со дня рождения".

Звезды музыки

Возглавляемый Темиркановым Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии выступит на открытии под управлением своего главного приглашенного дирижера Шарля Дютуа (Швейцария). Прозвучат увертюра "Римский карнавал" Берлиоза, Третья симфония Рахманинова и Фортепианный концерт Грига. 20 декабря Заслуженный коллектив под управлением народного артиста России Николая Алексеева представит еще одну программу, в которую вошли Третья симфония Брамса и Скрипичный концерт Сибелиуса. С оркестром выступит известный американский скрипач Джошуа Белл. А 24 декабря под управлением Юрия Темирканова Заслуженный коллектив представит программу из сочинений Чайковского, Рахманинова и Дворжака.

Два вечера на фестивале предоставлены Юрию Башмету и Камерному ансамблю "Солисты Москвы". 22 декабря они исполнят программу из сочинений классической и романтической эпох, а 23 декабря вместе с Русским музеем представят аудиовизуальный проект "Параллельные миры Русского искусства" с участием актрисы Анны Ковальчук и скрипача Сергея Догадина, победившего в этом году на Международном конкурсе имени Чайковского. Проект объединит сочинения Шостаковича, Свиридова, Вайнберга, Леденева со стихами Ахматовой, Блока, Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого, Ахмадулиной. При исполнении этих произведений будут показывать изображения картин Айвазовского, Сомова, Васнецова, Филонова и Дейнеки из собрания Русского музея.

"Неакадемическая" линия фестивальной программы в этом году включает выступление американского вокального секстета Take 6 - самого титулованного ансамбля акапелла, обладателя десяти премий Grammy. Гости исполнят композиции из альбома ICONIC (2018), в том числе песни The Beatles, Джастина Тимберлейка, Эрика Клэптона, Норы Джонс, Эла Джерро. С программами мировой классики выступят пианисты Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипач Сергей Крылов и другие известные исполнители.