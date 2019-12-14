В Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Текст"

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. В Нью-Йорке в пятницу состоялась премьера фильма "Текст" режиссера Клима Шипенко. Картина закрывала фестиваль "Неделя российского кино", организованного киностудией "РОК" совместно с фондом "Вишневый сад".

"Мы хотели достойно завершить Неделю кино, поставив, по нашей оценке, самый рейтинговый и популярный среди зрителей фильм и при этом такой серьезный и глубокий как "Текст", и мы не ошиблись - билеты все проданы, - сказала в беседе с ТАСС соучредитель фестиваля продюсер Ирина Шабшис. - Хотя, конечно, интерес публики вызывает не только сама картина, но и исполнитель главной роли Александр Петров, который присутствует на показе, чтобы по его окончании пообщаться с нью-йоркской публикой".

Выступая перед зрителями, Александр Петров сообщил, что на сегодняшний день фильм "Текст" посмотрели в общей сложности более 2 млн человек. По его мнению, главный посыл ленты - в необходимости некоторых перемен в России. "Хотелось бы, чтобы было невозможно подложить наркотики в карман человека и посадить его на семь лет, как героя фильма", - заметил он. Ситуация, произошедшая в реальной жизни с журналистом Иваном Голуновым, обвиненном в сбыте наркотиков и за которого вступились многие люди, считает актер, вместе с фильмом "Текст" "как-то могут помочь каждому гражданину РФ - чтобы он понял, что он защищен и ему в любой момент не могут подбросить наркотики только потому, что он кому-то невыгоден, - ведь так и должно быть".

"Количество зрителей, которые уже посмотрели этот фильм, свидетельствует, что тема важная: люди хотят думать об этом, хотят обращать внимание на такие вещи и смотреть такое кино, - подчеркнул Петров. - Хотя история могла произойти в любой стране",

Цензура - в головах у людей

Несмотря на острые социальные моменты, который поднимает фильм, Петров заверил, что ни съемкам, ни прокату фильма никто не мешал. "Фильм снят на частные средства, он не поддерживался ни министерством культуры, ни Фондом кино. И никаких проблем [с прокатом] не было. Если вы спрашиваете про цензуру <...>, то этого не было, - обратился актер к задававшему вопрос зрителю. - Никто не звонил, никто звонить не будет, если это не противоречит законодательству РФ. Самое главное, что эта самая цензура - в наших головах: и у кинематографистов, и у людей, которые занимаются какими-либо делами. Это не провокационное кино, оно не нарушает законодательство, поэтому ему не могли не выдать прокатного удостоверения".

Адаптированный текст

Одна из американских киностудий занимается производством фильма "Текст" по адаптированному сценарию писателя Дмитрия Глуховского. Об этом Александр Петров сообщил зрителям по окончании премьерного показа российской версии одноименной ленты в Нью-Йорке.

"Фильм "Текст" Шипенко - и про Россию, и про сегодняшний день в целом, - считает он. И первые права на экранизацию (романа), которые Дмитрий Глуховский продал, принадлежат именно американцам. Они вместе с Глуховским переписывали сценарий под американскую действительность. Фильм находится сейчас в Штатах в производстве, им занимается довольно серьезная кинокомпания".

"Из-за этого мы лишились прав показывать наш фильм на английском языке в какой-либо стране мира, в том числе на фестивалях, - пояснил Александр Петров. - Если бы мы хотели выкупить эти права обратно, то нам бы пришлось платить сумму, в несколько раз превышающую бюджет фильма. Возможно, это дало бы возможность картине присутствовать на международной арене, дало бы какие-то награды, но может быть и нет. Поэтому такими деньгами продюсеры рисковать не стали, и правильно сделали".

"И наверное, так и нужно - судьба у этого фильма русская", - подчеркнул актер.

Криминально-драматический и психологический триллер Клима Шипенко - экранизация романа-бестселлера "Текст" писателя Дмитрия Глуховского, выпущенного в 2017 году и переведенного более чем на 20 языков. Глуховский сам адаптировал роман в киносценарий.

В широкий прокат фильм Шипенко вышел 24 октября 2019 года и уже окупил свой бюджет, стал одним из самых кассовых росcийских фильмов 2019 года.

"Неделя российского кино"

В течение "Недели российского кино", которая шла в Нью-Йорке с 6 декабря, было показано 18 фильмов. Среди них - комедия "Давай разведемся!" (2019), которая открывала фестиваль, драмы "Одесса" (2018), "Бык" (2019), "Ленин" (2019), остросюжетный боевик "Герой" (2019). Представлять картины приезжали сами режиссеры и звезды российского кино - Риналь Мухаметов, Алексей Серебряков, Таисия Вилкова, Алексей Гуськов, Анна Пармас, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин.

Фестиваль проходил на трех площадках мегаполиса - в Школе визуальных искусств на Манхэттене, в Линкольн-центре и Симфони Спейс на Бродвее - и не ограничится Нью-Йорком. По окончании недели вместе с режиссером Сергеем Ливневым и актером Алексеем Серебряковым, который сыграл главную роль в фильме "Ван Гоги" (2018), фестиваль отправляется представлять картину жителям Бостона (штат Массачусетс), Сиэтла (Вашингтон), Сан-Франциско (Калифорния), Чикаго (Иллинойс) и Денвера (Колорадо).

Впервые фестиваль "Неделя российского кино" в Нью-Йорке, который организует киностудия "РОК" под председательством режиссера Алексея Учителя совместно с некоммерческим фондом "Фестиваль "Вишневый сад", прошел в 2018 году.