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Кабмин утвердил усовершенствованную систему премирования в области культуры

Размеры премий за развитие российской культуры, а также театрального искусства увеличат до 3 млн рублей, премия "Душа России" составит 500 тыс. рублей, а премия имени Луначарского - 300 тыс. рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило усовершенствованную систему премирования в области культуры. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованного в субботу на сайте кабмина.

"С 2020 года ежегодно будут присуждаться шесть премий правительства России за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, пять премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, семь премий имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Размеры премий за развитие российской культуры, а также театрального искусства будут увеличены до 3 млн рублей, премия "Душа России" составит 500 тыс. рублей, а премия имени А. В. Луначарского - 300 тыс. рублей.

Решение о присуждении премии будет приниматься правительством на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области культуры, создаваемого Минкультуры.

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Россия
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