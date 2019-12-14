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"Союзмультфильм" представил продолжение "Умки"

Премьера мультфильма состоится в онлайн-кинотеатре Ivi 17 декабря, на канале "Союзмультфильм" на Youtube - 23 декабря, на телеканалах "Мульт" - 28 декабря и "Мультландия" - 30 декабря
© Пресс-служба "Союзмультфильма"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" представила к 50-летию мультфильма "Умка" продолжение знаменитой истории о белом медвежонке и его товарище. Премьеру в субботу посетил заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, который поздравил киностудию и пообещал и дальше поддерживать ее проекты.

"Мне очень приятно здесь присутствовать. Действительно, мне кажется "Умка" не стареет, несмотря на то, что прошло уже почти 50 лет. Мы с тревогой и надеждой ожидаем реакцию зрителей", - сказал Степанов и добавил, что Минкультуры РФ понимает важность сохранения традиций отечественной анимации и будет поддерживать проекты "Союзмультфильма".

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева отметила, что для "Союзмультфильма" важно продолжение любой линейки со всеми любимыми персонажами - "Простоквашино", "Ну, погоди!" и другие. Она напомнила, что в советское время студия на создавала сериалы.

"От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. И вот сегодня мы с радостью покажем вам новый мультфильм. Я считаю, что он у нас получился. Он получился такой же трогательный, такой же милый, он передает все те же ценности, которые закладывались в Умку его создателями 50 лет назад", - добавила председатель правления киностудии.

По словам директора киностудии Бориса Машковцева, фильм делался в рекордно короткие сроки. "Умка" это кино не только про медведей и экологическое мышление, про Север и Новый год, это кино про семью. "Союзмультфильм" - студия с 80-летней историей, на которой есть династии. И в том числе на "Умке" происходили истории, когда аниматоры нынешнего поколения приходили к своим родителям за благословением, чтобы сделать нового Умку", - рассказал он.

Мультфильм о главном

"Умка" - это рассказ о приключениях медвежонка и мальчика. Мультфильм повествует о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также показывает пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он стал логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познает мир, во второй - взрослеет и отправляется в странствие, в третьей - возвращается домой.

Одну из самых знаменитых песен в отечественной мультипликации, "Колыбельную медведицы", в новой, третьей, серии мультфильма "Умка" исполнила народная артистка РФ Лариса Долина.

Премьера мультфильма "Умка" в интернете состоится в онлайн-кинотеатре Ivi 17 декабря, на канале "Союзмультфильм" на Youtube - 23 декабря, также мультфильм будет показан на телеканалах "Мульт" (28 декабря) и "Мультландия" (30 декабря).

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