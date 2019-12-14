На съемку фильма об Эдуарде Успенском за сутки собрали почти 500 тыс. рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Журналист Роман Супер собрал на краудфандинговой площадке более 497 тыс. рублей за сутки на съемку документального фильма о советском писателе Эдуарде Успенском, следует из данных, опубликованных на краудфандинговой площадке Planeta.ru .

"Про Успенского написана всего лишь одна биографическая книга, да и та в Северной Европе, где исторически очень ценят детскую литературу. Про него не снято почти ничего, кроме телевизионных ток-шоу, в которых по сотому разу хамовато обкашливались его склоки с бывшими женами и его скверный характер. "Наше детское все" не исследовано никем", - говорится в комментарии Супера к сбору средств.

Журналист напомнил, что в прошлый раз он также собирал средства на съемки фильма о Дэцле - Кирилле Толмацком, тогда через краудфандинг удалось собрать порядка 3,7 млн рублей. "В этот раз мы не ставим конкретной финансовой цели и предлагаем вам рассказать эту историю с нами. У нас есть 100 дней: сколько вместе соберем - столько и вложим в создание фильма. Чем больше соберем, тем объемнее и визуально интереснее получится новая работа", - пояснил он.

Эдуард Успенский (1937-2018) - русский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Среди популярных персонажей, придуманных им, - крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, братья Колобки, гарантийные человечки.