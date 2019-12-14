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Новый год и Рождество - 2020

Оркестр "Виртуозы Италии" открыл Международный рождественский фестиваль в Перми

Концерт посетил посол Италии в России Паскуале Терраччано

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Европейский камерный оркестр "Виртуозы Италии" в субботу открыл VI Международный рождественский фестиваль в Перми, коллектив исполнил музыку композиторов эпохи барокко.

"Тематика рождественская и мы играли два концерта, которые посвящены Рождеству. Один написал Вивальди, второй написал Корелли. Мы сегодня пригласили в качестве солистов двух очень знаменитых музыкантов - сопрано Роберту Инверницци, которая имеет мировую славу, и Паоло Полластри (габой), он тоже известен во всем мире", - сказал журналистам дирижер оркестра Альберто Мартини.

Мартини часто выступает как солист и дирижер. На концерте в Перми он сыграл на скрипке. На концерте также прозвучала музыка Лотти, Альбинони, Джеминьяни, Винчи, Генделя и других. Послушать оркестр "Виртуозы Италии" собрался полный зал, а это несколько сотен человек.

Среди зрителей был посол Италии в России Паскуале Терраччано, который приехал в регион на фестиваль "Дни Италии". "Я очень давно хотел посетить этот регион [Пермский край]. Помимо экономических связей у нас есть и человеческие отношения. В эти дни любой пермяк может почувствовать себя немножко итальянцем, я надеюсь, что многие пермяки захотят выучить итальянский язык", - рассказал журналистам Терраччано.

Рождественский фестиваль проводится по инициативе Пермской краевой филармонии с 2014 года. В этом году он начался на две недели раньше обычного и будет идти целый месяц, а это значит, что гости фестиваля познакомятся с большим количеством артистов. В программе 17 разноплановых событий - концерты и музыкальные спектакли.

Оркестр "Виртуозы Италии" был основан в 1989 году. В его репертуаре барочные и классические шедевры, современная музыка, в том числе джаз.

Теги
ИталияРоссияПермский крайНовый год и Рождество - 2020
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