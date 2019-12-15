В Керчи открыли памятник древнерусскому князю Глебу и летописцу Никону

КЕРЧЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Скульптурная композиция, изображающая древнерусского князя Новгородского Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня, в память о древнейшем присутствии русичей в Причерноморье открыта в воскресенье на площади перед морским вокзалом в Керчи в рамках нацпроекта "Культура".

"Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Уверен, что памятник станет центром притяжения для жителей города и всех гостей", - сказал на церемонии открытия замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.

В 1792 году на Таманском полуострове был обнаружен древний мраморный камень с надписью, в которой сообщалось об измерении князем Глебом расстояния между двумя городами - Тмутараканью (нынешняя станица Тамань Краснодарского края) и Корчевом (Керчью) в 1068 году, составившее 14 тыс. саженей или 24 км. Камень считается древнейшим свидетельством гидрографических работ на Руси и, возможно, старейшей надписью на камне на древнерусском языке.

По словам министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, символично, что промер по Керченскому проливу почти тысячу лет назад был сделан по тому же маршруту, где сейчас возведен Крымский мост. "Мы открываем памятник не только деятелям Древней Руси, а материальному образу единства и неделимости Крыма и России", - отметила она на церемонии.