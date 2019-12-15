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Минкультуры намерено испытать в Крыму системы охраны музеев до внедрения по всей стране

Замминистра культуры Николай Овсиенко отметил, что импортная техника, которой сейчас оборудованы многие музеи страны, зачастую дороже отечественных аналогов

КЕРЧЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Системы охраны экспонатов, которые Минкультуры РФ планирует внедрить в музеях по всей стране, намерены испытать в Крыму, сообщил в воскресенье ТАСС замминистра культуры Николай Овсиенко.

В октябре Овсиенко говорил, что Министерство культуры сформирует до конца 2019 года рекомендации по внедрению отечественных систем охраны отдельных экспонатов в музеях.

"На одном из заседаний нашей межведомственной рабочей группы по безопасности музеев мы обсуждали, что хорошо бы посмотреть на каком-нибудь учреждении культуры, как будет работать комплекс всех мер безопасности, которые применяются, в том числе технических. И мы подумали, что пилотным сделать это на базе Эрмитажа или Третьяковской галереи - весьма проблематично. Одним из таких [мест для испытания может стать], мы обсуждали, один из крымских музеев", - сказал Овсиенко.

Он добавил, что называть этот музей пока рано, поскольку окончательное решение еще не принято. "Один из серьезных крымских музеев нефедерального уровня, но с замечательной художественной коллекцией, рассматривается в качестве кандидата на такой пилотный проект", - отметил замминистра.

Производители отечественных средств защиты экспонатов продемонстрируют в этом крымском музее комплексную работу систем безопасности. "Пилотный проект, чтобы наши производители средств систем безопасности музейных показали, как это работает в комплексе. Чтобы не только штучные решения предлагали, не только отдельные средства видеонаблюдения и так далее, чтобы они комплексно показали, как работает эта система", - пояснил Овсиенко.

Замминистра добавил, что импортная техника, которой сейчас оборудованы многие музеи страны, зачастую дороже отечественных аналогов и непригодна к ремонту. Он сказал, что "есть несколько отечественных компаний, у которых элементная база - отечественная, мы на это ориентируемся".

Вопрос усиления мер безопасности в музеях стал актуальным, в частности, после кражи в январе с выставки в Третьяковской галерее картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", привезенной из Русского музея. Похититель снял картину со стены в зале Третьяковки, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. Он был задержан и приговорен к трем годам колонии, а картина возвращена в Русский музей.

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