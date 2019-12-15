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Ансамбль имени Александрова дал три концерта в Пекине

В программу вошли 24 номера, среди которых народные песни и танцы, песни военных лет

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова с успехом выступил в воскресенье в Доме народных собраний в Пекине. Концерт завершил трехдневную серию выступлений артистов в китайской столице.

"Китайские граждане с большой любовью воспринимают российское, русское искусство, а тем более песни военных лет", - сказала ТАСС присутствовавшая на концерте первый секретарь посольства РФ в КНР Ирена Гавва. "Ансамбль Александрова уже неоднократно выступал в Китае, и всегда все выступления принимались с большим аншлагом, всегда были полные залы, и сегодняшний концерт не исключение", - подчеркнула она.

В программу вошли 24 номера, среди которых народные песни и танцы, песни военных лет: "Катюша", "Калинка", "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Священная война", танцевальные постановки "Яблочко" и "Зима" и многие другие. Специально для китайской публики текст всех песен был переведен на китайский язык и транслировался на экранах справа и слева от сцены. "Для местных жителей специально подготовлены субтитры на китайском языке, поэтому китайская публика принимает наш именитый прославленный ансамбль с большой теплотой", - отметила Ирена Гавва.

Помимо русскоязычных песен солисты ансамбля исполнили две композиции на китайском языке. 

Заключительный концерт ансамбля в китайской столице посетил посол РФ в КНР Андрей Денисов. Выступление в Пекине 13-15 декабря стало частью большого китайского турне ансамбля, стартовавшего 26 ноября и ставшего 16-ми гастролями в КНР с 1949 года. Далее артисты отправятся в административный центр южной китайской провинции Гуандун - город Гуанчжоу, где запланировано три концерта. За всю историю выступлений в КНР Ансамбль имени Александрова выступил на сценах 33 китайских городов.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии был образован в октябре 1928 года, он назван в честь своего первого руководителя - хормейстера и композитора, профессора Московской консерватории Александра Александрова. В 1935 году его коллектив был награжден орденом Красного Знамени, во время Великой Отечественной войны он выступал с концертами более 1,4 тыс. раз, из них более половины - на передовой. В репертуаре ансамбля более 2 тыс. произведений, в том числе народные песни и танцы, классические произведения российских и зарубежных композиторов на многих языках мира, включая китайский. В каждой стране, где коллектив выступает с гастролями, он исполняет несколько песен на родном языке принимающей стороны.

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