{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Концерт под руководством Гергиева прошел в берлинском зале "Концертхаус"

Сольную партию исполнил народный артист России Денис Мацуев

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Концерт оркестра Российско-немецкой музыкальной академии под управлением Валерия Гергиева состоялся в воскресенье вечером на одной из самых известных площадок Берлина - "Концертхаусе".

В программе - "Концерт для фортепиано с оркестром №3" Сергея Рахманинова, "Сюита" из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Сольную партию исполнил народный артист России Денис Мацуев.

Финальный аккорд

Это выступление - одно из череды мероприятий, которые завершают фестивальный цикл "Русские сезоны" в Германии. Официально он завершился концертом в Гамбурге, но различные выступления и выставки будут продолжаться до января 2020 года.

"Очень насыщенной оказалась эта неделя", - сказал журналистам директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев. Он напомнил, что в Аугсбурге накануне открылась выставка экспонатов из музея-заповедника "Петергоф", а в Берлине начались Дни "Союзмультфильма".

"Нам важно строить культурные мосты между Россией и Германией, а "Русские сезоны" - большой камень в основании таких мостов", - сказал со своей стороны директор Российского дома науки и культуры (РДНК) Павел Извольский.

"Я люблю Берлин, очень много раз здесь выступал, - сказал журналистам перед выступлением в "Концертхаусе" Мацуев. - Уверен, что сегодняшний концерт станет особенным, поскольку особенным является сам оркестр - он состоит из российских и немецких исполнителей, которые говорят на языке музыки. От него идет уникальная энергетика".

Вместе с Мацуевым в Берлин приехали стипендиаты благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. Ранее они дали концерт в РДНК: на сцену вышли музыканты в возрасте от девяти до 15 лет. В программу вошли сочинения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Ференца Листа, Камиля Сен-Санса, Донато Ловрельо и других композиторов.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры. Фестиваль предусматривает, что в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии, собрав более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии, а в 2020 году он охватит три страны: Францию, Бельгию и Люксембург.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии. Фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Официально фестивальный цикл завершился 8 декабря в гамбургской Филармонии на Эльбе концертом камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

Теги
ГерманияМацуев, Денис ЛеонидовичГергиев, Валерий Абисалович
Реклама на ТАСС
"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" возглавил российский прокат
Фильм собрал 372,3 млн рублей за четыре дня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС