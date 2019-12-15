Концерт под руководством Гергиева прошел в берлинском зале "Концертхаус"

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Концерт оркестра Российско-немецкой музыкальной академии под управлением Валерия Гергиева состоялся в воскресенье вечером на одной из самых известных площадок Берлина - "Концертхаусе".

В программе - "Концерт для фортепиано с оркестром №3" Сергея Рахманинова, "Сюита" из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Сольную партию исполнил народный артист России Денис Мацуев.

Финальный аккорд

Это выступление - одно из череды мероприятий, которые завершают фестивальный цикл "Русские сезоны" в Германии. Официально он завершился концертом в Гамбурге, но различные выступления и выставки будут продолжаться до января 2020 года.

"Очень насыщенной оказалась эта неделя", - сказал журналистам директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев. Он напомнил, что в Аугсбурге накануне открылась выставка экспонатов из музея-заповедника "Петергоф", а в Берлине начались Дни "Союзмультфильма".

"Нам важно строить культурные мосты между Россией и Германией, а "Русские сезоны" - большой камень в основании таких мостов", - сказал со своей стороны директор Российского дома науки и культуры (РДНК) Павел Извольский.

"Я люблю Берлин, очень много раз здесь выступал, - сказал журналистам перед выступлением в "Концертхаусе" Мацуев. - Уверен, что сегодняшний концерт станет особенным, поскольку особенным является сам оркестр - он состоит из российских и немецких исполнителей, которые говорят на языке музыки. От него идет уникальная энергетика".

Вместе с Мацуевым в Берлин приехали стипендиаты благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. Ранее они дали концерт в РДНК: на сцену вышли музыканты в возрасте от девяти до 15 лет. В программу вошли сочинения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Ференца Листа, Камиля Сен-Санса, Донато Ловрельо и других композиторов.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры. Фестиваль предусматривает, что в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии, собрав более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии, а в 2020 году он охватит три страны: Францию, Бельгию и Люксембург.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии. Фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Официально фестивальный цикл завершился 8 декабря в гамбургской Филармонии на Эльбе концертом камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.