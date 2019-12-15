"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" возглавил российский прокат

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" стал лидером российского проката, собрав 372,3 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 декабря.

Российская комедия режиссера Ильи Куликова вышла в российский прокат 12 декабря. Согласно сюжету картины, сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать Новый год за городом в компании старых друзей и коллег. Однако преступники, ограбившие крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Рублевские полицейские пытаются вернуть драгоценные камни и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь. Главные роли в фильме сыграли Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский приключенческий фильм "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) режиссера Джейка Кэздана, собравший 366,7 млн рублей и вышедший в прокат 12 декабря. Картина стала третьей частью франшизы "Джуманджи". Втайне от своих друзей Спенсер хранил фрагменты видеоигры Джуманджи и работал над ремонтом картриджа в подвале дома своего дедушки. Друзья Спенсера приходят к нему и обнаруживают, что он пропал, а игра запущена. Они решают снова войти в Джуманджи, чтобы спасти своего друга. Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось американскому мультфильму "Холодное сердце 2" (Frozen II) режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли, который собрал с 12 по 15 декабря 175,5 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 28 ноября и стала продолжением ленты, выпущенной в 2013 году. Спустя несколько лет после событий, рассказанных в первом фильме, Эльза, ее сестра Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются за пределы королевства Эренделл на север, где главным героям предстоит раскрыть древнюю тайну их родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности. Роли озвучивали Кристен Белл, Идина Мензел, Эван Рэйчел Вуд и другие актеры.