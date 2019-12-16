PewDiePie на время уходит с YouTube

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. /ТАСС/. Шведский видеоблогер Феликс PewDiePie Чельберг решил сделать перерыв в своей деятельности на YouTube в 2020 году. Об этом он сообщил своим зрителям в видео, выложенном на канале в минувшие выходные.

"Я хочу это сказать заранее, потому что я решил. Я устал, очень устал, вы могли это заметить. В начале следующего года я уйду на некоторое время", - рассказал он.

Уже в августе Чельберг намекнул, что рассматривает возможность приостановки своих блогов на видеоплатформе, где у него 102 млн подписчиков. По данным Forbes, в прошлом году PewDiePie заработал более $15,5 млн на своем канале, а журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей интернета в мире.

Канал Феликса на YouTube начинался с прохождения видеоигр, что на первом этапе сопровождалось его закадровым голосом, а потом и записью комментариев с его видеокамеры. В сентябре 2013 года блогера наградили сертификатом Книги рекордов Гиннесса за самое большое количество подписчиков. 25 августа 2019 года их число превысило отметку в 100 млн, за что ему была вручена красная бриллиантовая кнопка. Общее количество просмотров видео PewDiePie превышает 24 млрд.