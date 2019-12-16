Дюрер, Каподимонте и "Тату". Пушкинский музей объявил планы на 2020 год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) покажет в следующем году работы Альбрехта Дюрера и Анри Матисса, видеоинсталляции Билла Виолы, шедевры из Музея Каподимонте (Неаполь) и проект Tattoo ("Тату"), посвященный искусству татуировки. От этом рассказала в понедельник журналистам директор Пушкинского музея Марина Лошак.

"Первая выставка в главном здании связана с нашей коллекцией рисунков. Вы знаете, что у нас очень большая коллекция работ на бумаге. Это одно из лиц музея, которое не очень хорошо известно в мире. В прошлом году мы сделали сверхуспешную выставку в Фонде Кустодия - результат превзошел даже наши ожидания. Когда мы вставку открыли, мы поняли, насколько это несправедливо, что наши соотечественники не могут этого увидеть", - сказала Лошак.

Она добавила, что выставка объединит "почти 200 работ самых выдающихся художников разных стран, разного времени". Проект получил название "От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина", он откроется в Главном здании 24 марта.

Среди авторов - Альбрехт Дюрер, Витторе Карпаччо, Паоло Веронезе, Рембрандт Харменс ван Рейн, Питер Пауль Рубенс, Джованни Батиста Тьеполо, Огюст Ренуар, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Винсент ван Гог, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич, Карл Брюллов, Михаил Врубель и другие мастера. Экспонаты займут всю центральную выставочную ось музея.

В рамках направления "Пушкинский XXI" пройдет первая в России персональная выставка художника Билла Виолы, одного из самых влиятельных современных мастеров видеоинсталляций, которая откроется 14 июля. Экспозиция охватит 14 лет творчества художника - с 2000 по 2014 год.

"Еще одна из важнейших выставок - Билл Виола, большая выставка, которую мы много лет готовим вместе с Кирой Перов, женой Билла Виолы. Выставка меняла свои очертания, мы вышли на интересный результат - где на главной оси музея открывается Билл Виола, а перпендикулярно проходит выставка Каподимонте", - отметила Лошак.

Шедевры из Каподимонте и Рихтер

Выставка "Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе" также будет одним из важнейших проектов и откроется в июле в главном здании музея. Экспозиция объединит 50 произведений живописи и предметы прикладного искусства из богатой коллекции Музея и Королевского парка Каподимонте в Неаполе. Основа коллекции - работы из собрания Фарнезе (Тициан, Рафаэль, Аннибале Карраччи, Гвидо Рени и многие другие), а также приобретения династии Бурбонов, правивших в Неаполе в XVIII и XIX веках.

Вслед за этим, в декабре, откроется еще один проект, посвященный итальянскому искусству - "Джузеппе Арчимбольдо и его время". Работы художника приедут в Россию впервые. Выставка объединит работы Арчимбольдо и его современников, около 80 произведений живописи, графики (рисунок и гравюра) и предметов прикладного искусства, из них восемь работ - знаменитые "головы" из музеев Италии, Швеции, Германии, Японии и других стран.

В конце года в главном здании пройдет выставка "XX век Святослава Рихтера", которая отметит 40-летие Международного музыкального фестиваля "Декабрьские вечера", основанного Рихтером и Ириной Антоновой. Выбор произведений отечественного и зарубежного музыкального искусства, отмечают в музее, будет не столько отражать художественные пристрастия Рихтера, сколько ассоциативным образом раскрывать его переживания, драматизм и многосложность того времени.

Татуировки, Герлен и "Братство ключа"

Одной из главных выставок Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в следующем году станет проект Tattoo ("Тату") совместно с парижским Музеем на набережной Бранли. Экспозиция, посвященная искусству татуировки, откроется 3 марта. Будут показаны около 150 произведений масштабного хронологического и географического охвата, рассказывающих историю этого феномена.

"Мы показываем историю татуировки, начиная с древних образцов и заканчивая сегодняшними мастерами, которые известны всему миру. Эта выставка будет интегрирована в пространство города и сделает эту историю не просто современной или не просто хайповой, как мы говорим, а еще очень глубоко декларируемой", - сказала Лошак.

Выставка представит этапы развития татуировки в разных регионах мира на различных материалах: от предметов традиционного искусства до работ современных художников, осмысливающих в своем творчестве тему татуировки; от гравюр раннего Нового времени до художественных фотографий.

В музее отмечают, что сами татуировки будут показаны необычным образом: специально для этого проекта были созданы объемные силиконовые макеты, слепки с частей тела, на которых ведущими тату-мастерами со всего мира нанесены рисунки.

Другой крупный проект Галереи - "Выставка современной графики из собрания Центра Помпиду (Коллекция семьи Герлен)", она откроется 27 октября. На выставке будет около 200 произведений графики, собранных Даниелем и Флоранс Герлен. Среди представленных на выставке художников - Марк Дион, Кики Смит, Джузеппе Пеноне, Бенуа Фужероль, Сильвиа Башли, а также Павел Пепперштейн, Сергей Ануфриев, Александр Пономарев.

Также в Пушкинском музее состоятся две камерные выставки. Осенью 2020 года планируется проведение выставки "Буддистская скульптура Кореи" (произведения из Национального музея Кореи), приуроченная к году культурных обменов между Россией и Республикой Корея, а именно к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Зимой 2020 года откроется выставка "Хранители. Братство ключа" к 75-летию отдела нумизматики ГМИИ им. А. С. Пушкина (1945-2020), которая покажет сокровища нумизматической коллекции с момента создания отдела.