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Публика Хайнаня высоко оценила "Лебединое озеро" в постановке "Русской балетной компании"

Премьера балета состоялась в городе Боао на площадке Театра восточных исполнительских искусств

БОАО /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера балета "Лебединое озеро" в исполнении артистов "Русской балетной компании" состоялась в городе Боао (провинция Хайнань, Южный Китай) на площадке Театра восточных исполнительских искусств. Как сообщили ТАСС в компании, балетный спектакль получил высокую оценку у местной публики.

Представленная сценическая редакция "Лебединого озера" была создана специально для китайского турне. По словам балетмейстера-постановщика Ольги Рудаковой, "данная постановка - это настоящий концентрат самых насыщенных эпизодов великого шедевра классического наследия - балета "Лебединое озеро".

"Главной задачей артистов было бережное сохранение всех традиций Петербургской школы А. Я. Вагановой и соответствие хореографии балетмейстеров Мариуса Петипа и Льва Иванова", - отметила Рудакова. "Нам удалось включить в постановку самые яркие сцены балета, несмотря на временные рамки", - добавила балетмейстер. "Я думаю, что мы добились желаемого результата и китайский зритель по достоинству оценит наш спектакль", - резюмировала она.

"Прекрасное, впечатляющие выступление!" - поделился своими впечатлениями вице-мэр города Цюнхай (провинция Хайнань) Ван Кэ. "Мы рады принимать у нас друзей из России, и я уверен, что организаторы и артисты [балета] делают очень важное, полезное дело", - подчеркнул он.

Главные роли в спектакле исполнили выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Александра Шалимова, Ольга Рудакова, Игорь Леушин, Михаил Дегтярев. "Лебединое озеро" в постановке "Русской балетной компании" увидят зрители и в других городах острова Хайнань, после чего маршрут гастрольного турне продолжится в южной китайской провинции Гуандун.

"Русская балетная компания" была основана в 2019 году. Основу труппы составляют выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и Московской государственной академии хореографии.

Теги
КитайХайнань
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