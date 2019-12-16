Высшим курсам сценаристов и режиссеров присвоили имя Георгия Данелии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Имя режиссера Георгия Данелии присвоено Высшим курсам сценаристов и режиссеров (ВКСР). Об этом сообщила ТАСС в понедельник ректор курсов, заслуженный деятель искусств РФ Вера Суменова.

"Решение Союзом кинематографистов и Министерством культуры РФ о присвоении Высшим курсам сценаристов и режиссеров имени Георгия Николаевича Данелии принято", - сказала она, уточнив, что решение было объявлено на пленуме Союза кинематографистов, прошедшем 12 декабря.

Ранее, говоря о возможном присвоении курсам имени Данелии, Суменова отметила, что имя режиссера неразрывно связано с курсами - он был выпускником первого набора Высших режиссерских курсов, впоследствии - художественным руководителем Высших курсов сценаристов и режиссеров (с 1967 года), а также руководителем мастерских ВКСР (1973, 1982 гг.).

Высшие курсы сценаристов и режиссеров основаны в 1963 году. Это одна из старейших киношкол в России, где обучаются люди, имеющие высшее образование. В разные годы преподавателями на курсах были Михаил Ромм, Леонид Трауберг, Евгений Габрилович, Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев, Мераб Мамардашвили, Лев Гумилев и другие деятели культуры, российского и мирового кино.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на студии режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963). Среди других его работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

Режиссер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР, трижды лауреат Всесоюзного кинофестиваля и трижды обладатель премий "Ника" и "Кинотавр". Обладатель премии "Золотой орел" и призов различных кинофестивалей, в том числе на смотрах в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плате, Каннах, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине, Сочи и многих других.