Третьяковская галерея объявила планы на 2020 год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея покажет в 2020 году экспозицию "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", выставку-исследование "Это было навсегда. 1968-1985", посвященную эпохе застоя, работы "Корифеев русской графики", современное индийское искусство, проекты "Романтизм. Мечты о свободе" и "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж".

"В основе проекта "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" лежит исследование миров, созданных народным воображением в жанре русских сказок, и авторских интерпретаций современных русских художников. Проходя по залам выставки, зритель вовлекается в интерактивное путешествие по территориям различных стихий и превращается в героя, который исследует сказочные миры", - говорится в сообщении пресс-службы галереи. Выставка пройдет с 22 февраля по 11 мая. В экспозицию будут включены произведения Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Елены Поленовой, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро, группы "Синий суп" и многих других.

В апреле откроется выставка-исследование "Это было навсегда. 1968-1985". Это вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трех исторических периодах: оттепели, застое и перестройке. На выставке будут представлены более 400 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.

С 28 мая по 15 ноября в галерее покажут работы "Корифеев русской графики". В экспозицию войдут рисунки Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Ге, Ильи Репина, Валентина Серова и других художников. Также в мае откроется выставка "Никоновы. Три художника", посвященная творчеству мастеров разных поколений - Павла Никонова, Михаила Никонова и Виктории Никоновой.

В начале июня Третьяковка представит выставку "Современное индийское искусство". Как отмечала ранее директор галереи Зельфира Трегулова, работы современных индийских художников впервые будут представлены в России в таком объеме. Среди мастеров - Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амара Канвара, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе и Аниша Капура. Всего будет представлено более 50 имен.

Романтизм и "Многообразие / Единство"

Осенью зрители смогут увидеть выставку "Романтизм. Мечты о свободе" - результат сотрудничества Третьяковской галереи и государственных художественных собраний Дрездена. "Более 150 живописных полотен немецких и русских романтиков во всей многогранности раскроют это сложное художественное направление, по-разному проявившее себя в России и Германии. В рамках выставки будут представлены произведения таких известных художников XIX века, как Каспар Давид Фридрих, Карл Густав Карус, Иоганн Овербек, Александр Иванов, Орест Кипренский, Карл Брюллов", - сообщает пресс-служба.

Другой крупный международный проект - выставка "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж", презентация которой прошла в агентстве ТАСС 22 ноября. Первой в своих стенах выставку произведений европейских художников примет Государственная Третьяковская галерея (11 ноября 2020 - 21 февраля 2021), после чего экспозиция переедет в Берлин, а затем в Париж. Проект представит около 200 работ таких художников, как Ансельм Кифер, Илья Кабаков, Жанна Кадырова, Эрвин Вурм, Энтони Гормли, Георг Базелиц, Герхард Рихтер.

Выставка исследует современное европейское искусство, созданное после падения железного занавеса, подчеркивая важность межкультурного диалога в наши дни. Масштабный проект затрагивает такие вопросы, как свобода, достоинство, демократия и уважение, демонстрируя художественную жизнь континента в контексте исторически значимых и актуальных тем, среди которых политическая и личная идентичность, миграция, интеллектуальный ландшафт, гендерные вопросы и равенство, национальность, территория, геополитика и социальные конфликты. Также осенью откроется выставка работ классика отечественного искусства, одного из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет" Роберта Фалька. В экспозицию войдет более 250 графических и живописных произведений.

Среди других проектов Третьяковской галереи в 2020 году - "Эхо прошедшего времени" в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники", выставка скульптора Александра Рукавишникова, Московская международная биеннале графического дизайна "Золотая пчела".