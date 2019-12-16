На книжном салоне в Петербурге представили издание Кунсткамеры о кочевниках Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Книгу об арктических кочевниках представили на Новогоднем книжном салоне в Санкт-Петербурге. Презентацию издания "Арктика: атлас кочевых технологий" провел в понедельник один из его авторов, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук Андрей Головнев.

"Благодаря гранту Российского научного фонда, мы получили пять лет назад возможность синхронизировать наши исследования. Конечно, мы бывали в этих тундрах и раньше, но этот проект стоит многого, потому что мы одну и ту же методику записи движения применили в течение нескольких чередующихся сезонов в разных тундрах и уловили и сходства и различия между чукотским номадизмом, ямало-ненецким и ижемско-саамским на Кольском полуострове. Они разные, они только внешне похожи друг на друга, но именно сопоставление оленеводов-кочевников друг с другом дает возможность увидеть те универсальные черты, которые можно назвать открытием", - сказал Головнев.

Открытия

Книга-атлас представляет кочевые технологии оленеводов трех тундр: Чукотки, Ямала и Кольского полуострова. Авторы рассказывают о традициях кочевников Арктики в текстовых эссе, которые созданы в том числе на основе данных, полученных новейшими методами визуальной записи, такими как аэросъемка, трек-навигация, трехмерное моделирование. "Текст вторичен, он комментирует изображения", - отметил Головнев. Повествование охватывает не только исконные традиции, но и новшества техники, навигации и коммуникации, воспринимаемые и по-своему используемые тундровыми кочевниками.

В частности, по его словам, исследователям удалось выяснить, что "кочевье - это не просто караван оленей и нарт, которые идут в определенном заданном направлении, это трансформер", органичный по отношению к природе и в то же время тонко продуманный технологически. "Вроде бы легко идет стадо оленей и коллектив людей, и в то же время на ходу они постоянно меняют элементы кочевья, это постоянное превращение "стойбище - караван". Так происходит каждые три дня, или каждые пять дней, в зависимости от величины стада", - отметил он.

Еще одним открытием стало то, что у кочевников, в отличие от современных людей, "слитное пространство-время", рассказал Головнев. "Пространство и время там слиты, потому что время как будто кочует вместе с караваном: у апреля одна территория, у июля - другая и так далее. <...> И время субъективно, оно может пойти в неправильном направлении, вообще уйти в сторону, если вы, например, не выполните вовремя нужных обрядов", - пояснил он, добавив, что такое представление "совершенно по-другому конфигурирует жизненную философию".

Неуходящая традиция

Вместе с тем директор Кунсткамеры отметил, что описание уклада арктических кочевников - это не повествование об уходящей традиции. "Напротив, мы видим актуальность ее. В Арктике она сохранилась во многом потому, что там иначе не проживешь, и мобильность в Арктике - это условие выживания", - сказал он.

"Народы Севера часто называли малыми. Отчасти это верно, но в значительно большей степени правильнее их называть культурами больших пространств. Они умельцы больших передвижений. Мы обращаемся к их опыту, потому что они лучшие из кочевников. Именно арктические кочевники сохранили культуру того самого движения, с которого начиналось человечество", - сказал Головнев на презентации.

Публикация "Арктика: атлас кочевых технологий" подготовлена за счет гранта Российского научного фонда "Мобильность в Арктике: этнические традиции и технологические инновации". "Впервые такая подборка. Отдельные фрагменты кочевых построек, одежды исследовались и публиковались, а в этом виде, собранном, композиционно обустроенном, все это впервые", - отметил Головнев в беседе с журналистами. Он добавил, что книга также стала основой для выставки в Кунсткамере под названием "Кочевники Арктики: искусство движения".

О музее

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. В этом году Кунсткамера отмечает свое 305-летие.

О книжном салоне

Второй по счету Новогодний книжный салон, посвященный в том числе столетию со дня рождения Даниила Гранина и Году театра, открылся в Санкт-Петербурге 14 декабря. Он будет проходить по 17 декабря. Частью программы салона стали культурологический марафон "Все грани Гранина", множество творческих встреч, мастер-классов, презентаций новых изданий, буккроссинг и многое другое.

Впервые Новогодний книжный салон состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года, тогда его посвятили литературе для детей и истории России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.