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Картина "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" для иностранных фильмов

Всего в список включены 10 картин
Кадр из фильма "Дылда" Кинокомпания Пионер
Описание
Кадр из фильма "Дылда"
© Кинокомпания Пионер

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) включена в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук.

В шорт-лист включены 10 картин. В их числе фильмы, выдвинутые Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Северной Македонией, Польшей, Сенегалом, Южной Кореей и Испанией. Окончательные номинанты будут объявлены 13 января 2020 года. 92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

 

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ЭстонияСенегалСШАЧехияИспанияСеверная МакедонияРоссияФранцияВенгрияРеспублика КореяПольша
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